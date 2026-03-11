Po drugem tiru med Divačo in Koprom zapeljal vlak

Luko Koper kot slovensko okno v svet je bilo treba opremiti z ustreznimi povezavami, je na današnji slovesnosti poudaril premier Golob. To je po njegovih besedah omogočila slovenska stroka, ki je projekt projektirala sama. "Naši strokovnjaki so bili tisti, ki so nase prevzeli odgovornost," je ponovil. Prav tako gre po njegovih besedah za zgodbo slovenske gradbene operative, ki je najprej sodelovala s tujimi partnerji, ko je je turški partner "klecnil pod finančnimi bremeni", pa je ne glede na tveganja projekt izvedla znotraj rokov in zastavljenih sredstev.

icon-chevron-right 1 13 icon-chevron-right Prevoznost drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Prevoznost drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Slovesnost ob prevoznosti drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Slovesnost ob prevoznosti drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Slovesnost ob prevoznosti drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Prevoznost drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Prevoznost drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Prevoznost drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Prevoznost drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Slovesnost ob prevoznosti drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Slovesnost ob prevoznosti drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Slovesnost ob prevoznosti drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Slovesnost ob prevoznosti drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

























Po premierjevih besedah gre za uspeh suverenega naroda, ki ve, da mora vlagati v svoje znanje in svoje ljudi, ne pa se zanašati na tuje, je še dejal premier, ki se je na slovesnost skupaj z ministrico, vodstvom projektnega podjetja 2TDK in Slovenskih železnic pripeljal s testnim vlakom. "Danes slavimo odlično sodelovanje, vztrajnost, tehnično znanje in strokovnost vseh vključenih v projekt, tako v smislu projektiranja, načrtovanja in izvedbe kot tudi v smislu finančnega načrtovanja," je poudarila Bratušek. Drugi tir je po njenih besedah veliko več kot infrastrukturni dosežek: "Pomeni boljšo dostopnost, hitrejše poti in večjo prometno varnost. Predstavlja pomemben razvojni in povezovalni potencial za Slovenijo, za Luko Koper ter za zaledne države, ki z njo sodelujejo. S tem krepimo tudi gospodarstvo EU." Drugi tir dokazuje, da v Sloveniji znamo pripraviti in voditi infrastrukturne projekte na način, ki si zasluži zaupanje, je dodala. Spomnila je, da bo zaključku gradnje drugega tira sledila gradnja vzporednega tira, ki bo še izboljšal pretočnost in razbremenil prebivalce ob obstoječi progi. "Obstoječo progo bodo kot trajnostno kolesarsko povezavo vrnili okolju in izboljšali njegovo turistično vrednost," je dodala.

icon-chevron-right 1 13 icon-chevron-right Prevoznost drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Prevoznost drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Slovesnost ob prevoznosti drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Slovesnost ob prevoznosti drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Slovesnost ob prevoznosti drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Slovesnost ob prevoznosti drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Slovesnost ob prevoznosti drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Slovesnost ob prevoznosti drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Slovesnost ob prevoznosti drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Slovesnost ob prevoznosti drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Slovesnost ob prevoznosti drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Prevoznost drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

Prevoznost drugega tira Divača-Koper Luka Kotnik

























Investicijska vrednost znaša 1,1 milijarde evrov

Slovenija je za projekt skupaj prejela 389 milijonov evrov evropskega denarja oziroma skoraj 35 odstotkov celotne vrednosti projekta, katerega investicijska vrednost znaša 1,1 milijarde evrov. Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše je izpostavila, da bo drugi tir povezal koprsko pristanišče z osrednjo Evropo oz. da bo koprsko pristanišče pomembna vstopna točka za evropske dobavne verige. Da gre za izjemno povezavo, ki bo po nekaterih ocenah slovenskemu gospodarstvu prinesla dodatnih 150 milijonov evrov letno, je izpostavil generalni direktor 2TDK Matej Oset. Povečala bo konkurenčnost Luke Koper in izboljšala evropske povezave, je dodal. Direktor 2TDK Marko Brezigar pa je dodal, da je projekt nekaj veličastnega in da je treba biti nanj zelo ponosen. Oset se je zahvalil tudi okoliškim prebivalcem, ki so sicer po poročanju Primorskih novic v javnem protestnem pismu izrazili jezo zaradi projekta. "Krajani smo potegnili kratko in ostali prepuščeni sami sebi z vsemi razpokami in poškodbami hiš. To je višek sprenevedanja, ljudem je prekipelo," so zapisali v pismu, ki ga je povzel časnik. Oset je poudaril, da gradnja tovrstnih objektov ima določen vpliv na okolje in življenje prebivalcev, je pa kot pomembno izpostavil, da težave s krajani rešujejo skupaj. Pred nami je še nekaj korakov, je dejal.

Iz Luke Koper gre vsak dan okoli 100 vlakov