Gospodarstvo

Po drugem tiru med Divačo in Koprom zapeljal vlak

Divača, 11. 03. 2026 17.31

Avtor:
STA N.L.
Prevoznost drugega tira Divača-Koper

V Kopru so pet let po začetku glavnih gradbenih del slovesno zaznamovali prevoznost drugega tira Divača-Koper, največjega infrastrukturnega projekta v državi. Premier Robert Golob in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek sta izpostavila pomen projekta za državo, Golob je drugi tir označil kot zgodbo domačega znanja in operative.

Luko Koper kot slovensko okno v svet je bilo treba opremiti z ustreznimi povezavami, je na današnji slovesnosti poudaril premier Golob.

To je po njegovih besedah omogočila slovenska stroka, ki je projekt projektirala sama. "Naši strokovnjaki so bili tisti, ki so nase prevzeli odgovornost," je ponovil. Prav tako gre po njegovih besedah za zgodbo slovenske gradbene operative, ki je najprej sodelovala s tujimi partnerji, ko je je turški partner "klecnil pod finančnimi bremeni", pa je ne glede na tveganja projekt izvedla znotraj rokov in zastavljenih sredstev.

Po premierjevih besedah gre za uspeh suverenega naroda, ki ve, da mora vlagati v svoje znanje in svoje ljudi, ne pa se zanašati na tuje, je še dejal premier, ki se je na slovesnost skupaj z ministrico, vodstvom projektnega podjetja 2TDK in Slovenskih železnic pripeljal s testnim vlakom.

"Danes slavimo odlično sodelovanje, vztrajnost, tehnično znanje in strokovnost vseh vključenih v projekt, tako v smislu projektiranja, načrtovanja in izvedbe kot tudi v smislu finančnega načrtovanja," je poudarila Bratušek.

Drugi tir je po njenih besedah veliko več kot infrastrukturni dosežek: "Pomeni boljšo dostopnost, hitrejše poti in večjo prometno varnost. Predstavlja pomemben razvojni in povezovalni potencial za Slovenijo, za Luko Koper ter za zaledne države, ki z njo sodelujejo. S tem krepimo tudi gospodarstvo EU."

Drugi tir dokazuje, da v Sloveniji znamo pripraviti in voditi infrastrukturne projekte na način, ki si zasluži zaupanje, je dodala.

Spomnila je, da bo zaključku gradnje drugega tira sledila gradnja vzporednega tira, ki bo še izboljšal pretočnost in razbremenil prebivalce ob obstoječi progi. "Obstoječo progo bodo kot trajnostno kolesarsko povezavo vrnili okolju in izboljšali njegovo turistično vrednost," je dodala.

Investicijska vrednost znaša 1,1 milijarde evrov

Slovenija je za projekt skupaj prejela 389 milijonov evrov evropskega denarja oziroma skoraj 35 odstotkov celotne vrednosti projekta, katerega investicijska vrednost znaša 1,1 milijarde evrov. Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše je izpostavila, da bo drugi tir povezal koprsko pristanišče z osrednjo Evropo oz. da bo koprsko pristanišče pomembna vstopna točka za evropske dobavne verige.

Da gre za izjemno povezavo, ki bo po nekaterih ocenah slovenskemu gospodarstvu prinesla dodatnih 150 milijonov evrov letno, je izpostavil generalni direktor 2TDK Matej Oset. Povečala bo konkurenčnost Luke Koper in izboljšala evropske povezave, je dodal. Direktor 2TDK Marko Brezigar pa je dodal, da je projekt nekaj veličastnega in da je treba biti nanj zelo ponosen.

Oset se je zahvalil tudi okoliškim prebivalcem, ki so sicer po poročanju Primorskih novic v javnem protestnem pismu izrazili jezo zaradi projekta. "Krajani smo potegnili kratko in ostali prepuščeni sami sebi z vsemi razpokami in poškodbami hiš. To je višek sprenevedanja, ljudem je prekipelo," so zapisali v pismu, ki ga je povzel časnik.

Oset je poudaril, da gradnja tovrstnih objektov ima določen vpliv na okolje in življenje prebivalcev, je pa kot pomembno izpostavil, da težave s krajani rešujejo skupaj. Pred nami je še nekaj korakov, je dejal.

Iz Luke Koper gre vsak dan okoli 100 vlakov

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je dodal, da gre danes iz Luke Koper okoli 100 vlakov na dan, kar pomeni okoli 15 milijonov ton tovora in 6000 manj tovornjakov na cestah. "V prihodnosti se bo tovor na železnici podvojil na 30 milijonov ton, na več kot 200 vlakov, kar pomeni 6000 in več tovornjakov na železnicah," je izpostavil.

Ne prinaša pa tir le posla za železnice, večjo varnost in manj obremenitev za okolje, ampak je pomemben tudi za potnike, saj potovalni čas skrajšuje za pol ure, je dodal Mes.

Drugi tir bo povečal prepustnost proge z 98 na 212 vlakov, skrajšal železniško razdaljo na odseku Divača-Koper s 44,6 na 27,1 kilometra in potovalnega časa z 100 do 110 minut na 30 minut ter povečal največjo možno hitrost vlakov na odseku s 65 do 75 kilometrov na uro na največ 160 kilometrov na uro.

proofreader
11. 03. 2026 19.07
Še en uspešno zaključen projekt Janšine vlade.
Odgovori
+1
1 0
Kali?opko Kali?opkovi?
11. 03. 2026 19.06
Še za vlak zrihtat ne more Golob brez korupcije. Brez vseh uporabnih dovoljenj...
Odgovori
+1
1 0
poper00
11. 03. 2026 19.06
Pričakujem pljuvanje SDS komunistov ,da stopnje stekline.
Odgovori
+2
2 0
Skunk Works
11. 03. 2026 19.06
Na tedenskem safariju je bil zadnjič podatek, da se je Poljska (in ostale višegrajske države) od leta 1991 do leta 2026 razvijala 17x hitreje kot Slovenija.....A ima to morda kako vezo z levimi vladami, ki so vladale večino tega časa? Kaj mislite vi?...
Odgovori
+0
1 1
Nidani
11. 03. 2026 19.05
Svečkarji na aparatih...🤣😂
Odgovori
+1
1 0
Joužek
11. 03. 2026 19.02
A Janez je ze najdu kamion mask,sprašujem za frenda
Odgovori
+2
2 0
Skunk Works
11. 03. 2026 19.06
Ti si še kar priklopljen na Golfa?
Odgovori
0 0
Mean Cat
11. 03. 2026 19.02
Menda vam niso racunal tistih lesenih stopnic .....neki so ocitno na hitr zbil skap.......ocitno je peron narejen prenizko...
Odgovori
+2
3 1
Bolfenk2
11. 03. 2026 19.02
Ta tir je rezultat dela prejšnjih vlad. Ne razumem kaj se tu Golob in Bratuška hvalita?
Odgovori
+2
3 1
poper00
11. 03. 2026 19.05
Katerih prejšnjih?A je plešavi ko je šeftal na jahtah dobaviteljev kaj delal?
Odgovori
0 0
TITO50
11. 03. 2026 19.01
Zanimivo, da je problem pri vsaki gradnji hrup in razpoke na hišah, ko pa ljudje dobijo par sto evrov odškodnine pa vse izgine.
Odgovori
+1
1 0
Vesela Jasna
11. 03. 2026 19.00
Me zanima, če bodo janšisti tudi 2.Tir porušili in začeli graditi novega in boljšega. Svojega, ki bo šel bolj desno od tega. Nori so dovolj.
Odgovori
+1
3 2
jank
11. 03. 2026 19.01
++++
Odgovori
+1
1 0
Mens sana
11. 03. 2026 18.58
.................slaba kopija Tita in modrega vlaka,...............pozerstvo pred volitvami, mogoče bi bilo smiselno končno Korošce, Tolmince, pa Bistričane povezati z avtocesto, ti kraji so kot slepo črevo Slovenije, do volitev se jih nihče ne spomne....................
Odgovori
+0
3 3
jank
11. 03. 2026 18.57
Naši podaniki Kima alias alpskega Trumpa so povsem iz sebe.
Odgovori
-1
5 6
Albert Konečnik
11. 03. 2026 18.57
Super dosežek, pa tudi hitrost kakih 30 km/uro je izjemen dosežek.
Odgovori
+0
3 3
GUNDABAD
11. 03. 2026 18.55
Kaj umetna trava od nogometnega igrišča je šje v Orehki, al so jo dali na avtobus za Turčijo, sprasevam ki bi eno brežino pokril?
Odgovori
+4
4 0
kor22
11. 03. 2026 18.54
vlak brez dovoljenja za vožnjo, samo da se lahko smetana pokaže. prek ko vlak dobi dovoljenje so večmesečna testiranja
Odgovori
+9
10 1
Japa Jade
11. 03. 2026 18.56
Spet en pameten.
Odgovori
-1
3 4
Pig Brother
11. 03. 2026 18.54
politika izpostavlja ta projekt kot da ga je gradila z lastnim dnarjem in lastnimi rokami.
Odgovori
+6
8 2
Litlmen
11. 03. 2026 18.52
​Slovenska klasika je tudi strah, da je testna vožnja le predstava: "Vlak je danes zapeljal, jutri pa bodo tire spet malo prekopali, ker so pozabili na kakšen kabel."
Odgovori
+5
6 1
FineFine
11. 03. 2026 18.51
Nič se jim ne izide. Niti ta glamurozen dogodek jih ni pričakal odprtih rok, saj tir še sploh ni čisto vozen, vsa dela so nekje napol. Pa še potem blamaža s pručko za cesarja Goloba. Prava komedija.
Odgovori
+3
6 3
brabusednet
11. 03. 2026 18.49
Sta nasmejana,koliko sta pokradla pa vojna tajna.
Odgovori
+0
5 5
neobremenjen_
11. 03. 2026 18.55
Verjetno precej manj kot Janez pri nakupu ventilatorjev.
Odgovori
+0
4 4
macolagobec
11. 03. 2026 18.49
Spodnji podatki so samo finančna sredstva, ki bila potrebna za poslovanje SŽ in "vzdrževalna dela". Vse investicije v vlake, železniško infrastrukturo, ki je v lasti države in ne SŽ, recimo postaja v Ljubljani ali na Jesenicah, pa je bil zagotovljen dodatni denar preko DRSI. Državljani Slovenije, na voljo imate sedaj tudi umetno inteligenco, malo povprašajte in se kot državljani "OSVESTITE"!
Odgovori
+2
3 1
