Ali se bo skoraj milijardni projekt drugi tir še podražil?

Če so bila decembrska zagotovila družbe 2TDK, da"se bomo konec leta 2026 vozili po novih tirih", da so prihranili okoli 15 milijonov evrov in da je izkopanih že skoraj 15 od 37 kilometrov predorov, dobra novica, pa je tu še tista slabša, ko se vprašamo: za kakšno ceno? Okoli 80 milijonov evrov več naj bi stal projekt.

Po naših neuradnih informacijah so na 2TDK Kolektorjevemu konzorciju potrdili podražitev na račun višjih cen surovin. Da so o povišanju cen že obveščeni, so nam pisno potrdili tudi na infrastrukturnem ministrstvu.

A ko smo po večkratnem dopisovanju z 2TDK družbo specifično povprašali po 12-odstotni podražitvi celotnih pogodbenih del s strani Kolektorja, so odgovorili: "Do sedaj v družbi 2TDK nimamo informacij o zahtevku s strani družbe Kolektor v višini ali odstotkih, kot jih omenjate."

Predhodnik infrastrukturnega ministra Bojana Kumra ima drugačne izkušnje. Poslanec NSi in bivši infrastrukturni minister Jernej Vrtovec na vprašanje, ali je kot minister prejel zahtevke Kolektorja za dražitev pogodbenih del, odgovarja: "Izvajalci različnih gradbenih del so predlagali podražitve, seveda. Večkrat smo odločali, kaj je najbolj pametno. Tudi v primeru 2TDK smo prejemali zahtevke za podražitev. Na mizi je bila tudi okoli 12-odstotna dražitev, ki bi jo plačal naročnik, torej država, pa smo jo takrat zavrnili. Predlagali smo, naj 2TDK zahtevo zavrne kot neutemeljeno, ne vem pa, kaj so naredili, ko sem šel z ministrstva."