Družba 2TDK zanika navedbe o odhodu turškega partnerja iz projekta drugi tir

Družba 2TDK je po pogajanjih uskladila pogodbene vrednosti z zakonsko obveznostjo plačila podražitev. "Družba je sklenila aneksa k pogodbama za prvi in drugi odsek s konzorcijem Kolektor CPG, Yapi Merkezi in Özaltin. Rok za dokončanje del se je spremenil in je določen konec marca 2026," so sporočili iz družbe.

Na drugem odseku se je s sklenjenim aneksom spremenila ocenjena pogodbena vrednost del, in sicer zaradi podražitev, kar je zakonska obveznost naročnika. "Nova pogodbena vrednost za drugi odsek znaša 250,97 milijona evrov brez DDV ali 23,29 milijona evrov več," so navedli.

"Če tega zaradi inflacijskih učinkov ne bi bilo, bi bil odsek med Črnim Kalom in Koprom realiziran pod ocenjeno vrednostjo pogodbe. S podražitvami zaradi inflacije se soočajo vsi projekti v Sloveniji in tudi primerljivi večletni infrastrukturni projekti v tujini," so zapisali. Kot so dodali, na višino teh podražitev nimajo vpliva, saj določanje indeksa temelji na podražitvah cen, materiala in storitev, ki jih obračunava za to pristojna institucija.