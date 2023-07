Družba Elektrogospodarstvo Slovenije upravičena do 67 milijonov evrov nadomestila

Družbo EGS-RI je v arbitražnem postopku ves čas, skladno s sklepom vlade, uspešno zastopal Holding Slovenske elektrarne (HSE) . "To je izjemen uspeh HSE v dolgotrajnem postopku uveljavljanja nesporne pravice slovenskega elektrogospodarstva iz naslova preteklih vlaganj," pravi dr. Tomaž Štokelj , generalni direktor HSE o odločbi beograjskega ad hoc arbitražnega tribunala, zoper katero pritožba ni več možna .

Spor sega v leto 2014

Kot so opomnili v sporočilu za javnost, je družba EGS-RI v obdobju 1981 - 1991 sodelovala pri izgradnji Rudnika in termoelektrarne Ugljevik (RiTE Ugljevik). Spor, povezan z njenimi vlaganji v TE Ugljevik, pa sega v junij 2014. Takrat je HSE za EGS-RI zoper družbo RiTE Ugljevik vložil zahtevo za ad hoc arbitražo s sedežem v Beogradu, pojasnjujejo na HSE. Gre za spor EGS-RI v zvezi z vlaganji v izgradnjo rudnika in termoelektrarne ter skupaj več kot 5 TWh nedobavljene dolgovane električne energije. HSE je arbitražni postopek zoper RiTE Ugljevik vodil po pooblastilu družbe EGS-RI.

Poslovni direktor HSE Uroš Podobnik, ki je s pravno ekipo HSE usklajeval arbitražni postopek na slovenski strani, pravi, da je dolgoletni trud strokovne ekipe HSE, ki je skupaj s sodelujočimi odvetniki nastopala v arbitraži, poplačan. "Gre za še en velik korak v postopkih zoper tuje subjekte pred tujimi forumi, na katerega smo lahko upravičeno ponosni."

Na HSE pojasnjujejo, da je to je namreč že drugi velik uspeh HSE na mednarodnem sodnem parketu. Spomnili so na primer iz leta 2021, ko sta HSE in TEŠ s skupino General Electric v korist TEŠ podpisala izvensodno poravnavo, skupaj vredno 261 milijonov evrov.