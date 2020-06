Družba Hotel Diana gre v stečaj

Težave pri poslovanju družbe Hotel Diana po navedbah vodstva segajo na začetek leta 2019, ko so zvedeli, da je že od oktobra 2018 pravnomočna izvršba na izpraznitev nepremičnine in izročitev nepremičnine lastniku objekta. To je družbe Heta Asset Resolution, ki jo prevzemajo družbe srbskega poslovneža Miodraga Kostića . Z njim so, tako vodstvo, hoteli v družbi Hotel Diana sodelovati tudi v prihodnje.

Vodstvo Hotela Diana je danes javnosti sporočilo, da so se ob dejstvu, da že več kot dva meseca niso mogli ustvarjati prihodkov, likvidnostne težave samo še povečale in da so bili zato prisiljeni ukrepati, predvsem za zaščito delavcev. "Zato se je vodstvo odločilo, da poda predlog za uvedbo stečajnega postopka, tudi na pobudo nekaterih zaposlenih in na osnovi pogovora z njimi," so zapisali.

Na sodišču so sicer dosegli trimesečni odlog deložacije, vendar se je pravdanje nadaljevalo, tudi že sklenjeni posli pa so odpadali, konec lanskega leta so se po navedbah vodstva pojavile večje likvidnostne težave, izgubili naj bi tudi dva posla, vredna okoli 200.000 evrov, dobavitelji pa so zahtevali predplačila.

Z novim vodstvom, direktor je postal Boštjan Serec, in prestrukturiranjem je imela družba po prepričanju vodstva zelo dobre prodajne napovedi in rezervacije že za obdobje od marca letos, med drugim nočitve za 600 udeležencev šahovskega prvenstva in polno zasedenost ob svetovnem balonarskem prvenstvu ter po 2000 mesečnih nočitev, vendar je vse to podrla epidemija novega koronavirusa.

13. marca so hotel zaprli, to pa je po oceni vodstva pomenilo, da se projekcija poslovanja za celo leto nikakor ne more uresničiti. Teraso slaščičarne hotela Diana so sicer odprli sredi maja, zdaj sta odprta tudi hotel in center za velnes, ki ga uporabljajo tudi zunanji obiskovalci.

Kaj vse dolgujejo?

Po navedbah sekretarke Sindikata delavcev gostinstva in turizma SlovenijeBrede Črnčec podjetje delavcem dolguje regres iz leta 2016, del regresa iz leta 2017, lansko leto so delavci dobili le 221 evrov regresa, po kolektivni pogodbi je bil polni regres 1050 evrov. Podjetje naj bi delavcem dolgovalo tudi jubilejne nagrade za deset let dela in neizplačanih 5500 presežnih ur.

Dolgovi izhajajo od prejšnjih lastnikov, družba Hotel Diana je zdaj v lasti Jasne Klepec in Željka Jovanovića, ki sta podjetje konec leta 2018 kupila od Olge Belec in njenega sina Patricka Belca. Na sodišču še vedno poteka pravda, s katero želi Klepčeva doseči razveljavitev pogodbe o nakupu družbe.

Zaposleni v podjetju niso bili upravičeni do koriščenja sredstev iz interventnega ukrepa čakanja na delo zaradi epidemije koronavirusa, ker niso pravočasno plačevali vseh prispevkov. Sindikat je napovedal, da bo delavce podpiral v postopku stečaja, za pomoč pa je zaprosil tudi Rdeči križ in Karitas. Uradno je v Hotelu Diana 25 zaposlenih.