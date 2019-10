Družbo CME bo prevzela skupina PPF

Izvršna sodirektorja Michael Del Nin in Christoph Mainusch sta v skupni izjavi dejala: "V zadnjih šestih letih smo se, ob preoblikovanju poslovanja in neprekinjeni ter neverjetni stopnji rasti dobičkonosnosti, osredotočili predvsem na ustvarjanje vrednost za naše lastnike. Ta posel, ki je vrhunec teh prizadevanj, je za naše delničarje pravi in zadovoljiv zaključek enega najbolj uspešnih preobratov ene izmed vodilnih medijskih družb v zadnjem času. Veseli nas, da skupina PPF Group, ki ima preverjene izkušnje pri upravljanju podjetij v številnih panogah, deli naše vrednote glede pomena lokalnih vsebin in zmožnosti teh vsebin pritegniti široko občinstvo pred televizijske zaslone."

Sporazum je soglasno odobril upravni odbor družbe CME na priporočilo posebnega odbora upravnega odbora. Največji delničar družbe CME, družba AT&T Inc., bo glasovala za izvedbo posla. Prevzem naj bi se zaključil sredi leta 2020, ko bodo izpolnjeni običajni pogoji za zaključek pola in ko bodo nadzorni organi izdali potrebna soglasja. Prav tako tudi s PPF sporočajo, da bo posel po pričakovanjih trajal več mesecev, bo predmet običajnih prevzemnih postopkov.

CME, ki v Sloveniji izdaja POP TV, Kanal A, Brio, Oto in Kino je medijska in razvedrilna družba, ki je lastnik vodilnih družb v petih trgih srednje in vzhodne Evrope s skupnim prebivalstvom okoli 45 milijonov ljudi. Družbe CME trenutno oddajajo 30 televizijskih postaj, poleg Slovenije še v Bolgariji (bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV Action, bTV Lady, in Ring), na Češkem(Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova International, Nova Action in Nova Gold), v Romuniji (PRO TV, PRO 2, PRO X, PRO GOLD, PRO CINEMA, PRO TV International in PRO TV Chisinau), na Slovaškem (TV Markíza, Markíza International, Doma in Dajto). Družba CME je uvrščena v organizirano trgovanje na borzi NASDAQ Global Select Market in na borzi v Pragi.

PPF Group

Skupina PPF Group vlaga v različnih dejavnostih, kot so finančne storitve, telekomunikacije, biotehnologija, nepremičnine in strojništvo. Dejavnosti skupine PPF Group segajo od Evrope do Severne Amerike in Azije. Sredstva skupine PPF Group presegajo vrednost 45 milijard EUR.