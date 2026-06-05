Družina Brodnjak kupila za skoraj 100.000 evrov delnic NLB

Družina Brodnjak je delnice NLB kupila pred skupščino, ki je predvidena 15. junija in na kateri bodo med drugim odločali o prvem letošnjem izplačilu dividend. Uprava in nadzorni svet predlagata skupno 138,4 milijona evrov oziroma 6,92 evra bruto na delnico. Druga tranša je predvidena v enakem znesku, delničarji pa bodo o njej odločali na skupščini proti koncu leta.

Dividende bodo skladno s predlogom 23. junija izplačali delničarjem, ki bodo 22. junija vpisani pri Centralni klirinško depotni družbi.

Delnice NLB so sicer danes najprometnejše v prvi kotaciji, tečaj pa je bil dopoldne pri 222 evrih.