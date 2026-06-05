Družina Brodnjak kupila za skoraj 100.000 evrov delnic NLB

Družina Brodnjak je delnice NLB kupila pred skupščino, ki je predvidena 15. junija in na kateri bodo med drugim odločali o prvem letošnjem izplačilu dividend. Uprava in nadzorni svet predlagata skupno 138,4 milijona evrov oziroma 6,92 evra bruto na delnico. Druga tranša je predvidena v enakem znesku, delničarji pa bodo o njej odločali na skupščini proti koncu leta.
Dividende bodo skladno s predlogom 23. junija izplačali delničarjem, ki bodo 22. junija vpisani pri Centralni klirinško depotni družbi.
Delnice NLB so sicer danes najprometnejše v prvi kotaciji, tečaj pa je bil dopoldne pri 222 evrih.
NLB Skupina je lani pridelala 503,1 milijona evrov čistega dobička, kar je dva odstotka manj kot v letu 2024. Dobiček skupine je tako tretje leto zapored presegel pol milijarde evrov. Prihodki so narasli za pet odstotkov na 1,30 milijarde evrov. Vodstvo je poslovanje skupine označilo za "visoko uspešno".
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