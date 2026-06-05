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Gospodarstvo

Družina Brodnjak kupila za skoraj 100.000 evrov delnic NLB

Ljubljana, 05. 06. 2026 12.42 pred 1 uro 1 min branja 54

Avtor:
STA
Blaž Brodnjak

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je skupaj z ženo in tremi otroki ta teden kupil za skoraj 100.000 evrov delnic banke. Vsak je kupil paket delnic po ceni med 220 in 224 evrov. Pri vseh je vrednost nakupa znašala slabih 20.000 evrov.

Družina Brodnjak je delnice NLB kupila pred skupščino, ki je predvidena 15. junija in na kateri bodo med drugim odločali o prvem letošnjem izplačilu dividend. Uprava in nadzorni svet predlagata skupno 138,4 milijona evrov oziroma 6,92 evra bruto na delnico. Druga tranša je predvidena v enakem znesku, delničarji pa bodo o njej odločali na skupščini proti koncu leta.

Dividende bodo skladno s predlogom 23. junija izplačali delničarjem, ki bodo 22. junija vpisani pri Centralni klirinško depotni družbi.

Delnice NLB so sicer danes najprometnejše v prvi kotaciji, tečaj pa je bil dopoldne pri 222 evrih.

NLB
NLB
FOTO: Bobo

NLB Skupina je lani pridelala 503,1 milijona evrov čistega dobička, kar je dva odstotka manj kot v letu 2024. Dobiček skupine je tako tretje leto zapored presegel pol milijarde evrov. Prihodki so narasli za pet odstotkov na 1,30 milijarde evrov. Vodstvo je poslovanje skupine označilo za "visoko uspešno".

blaž brodnjak nlb delnice

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KOMENTARJI54

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Banion
05. 06. 2026 14.11
revež
Odgovori
0 0
Noleani
05. 06. 2026 14.11
Zakaj je to novica? Gotovo je še kdo kupil in celo več, a bodo zdaj novice za vsakega v Sloveniji, ki kupi neke delnice ali bitcoine.
Odgovori
0 0
misekmali
05. 06. 2026 14.10
Seveda, če se mu je dvignila mesečna plača za 10.000 eur. Poslovalnice pa zapirajo in bankomate ukinjajo.
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+1
1 0
zajfa
05. 06. 2026 14.08
Povem vam iz prve roke info. da imajo tile bančniki toliko stika s SLO realnostjo kot Kim Kardashian = 0. Spoznajo se na finance in obvodno basanje v žepe, denarja pa imajo toliko, da se ga bojijo trošiti, ker so že vse njihove želje izpolnjenje in doživljajo eksistenčno krizo, kaj še kupiti, kaj še početi. In predstavljajte si zdaj, da vam taki solijo pamet iz svojih udobnih pisarnic, kaj je bistvo v življenju in kako delati, da boš preživel, oziroma kaj naj država naredi, da bo "vsem" bolje. Zadnji ki bi ga morali kaj vprašati. Edino kar je dobro in prav povedal v DZ-ju je, da je Slovenija imela krizo 10 let, najdaljšo krizo v Evropi. Tukaj pa vsaka čast, da je to izustil.
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+3
4 1
borjac
05. 06. 2026 14.06
100.000 € je za Brodnjakove drobiž , saj mu je NOVA JANŠEVA VLADA zrihtala dodaten mesečni zaslužek , koliko že ??? 25.000 € na mesec , drobiž za sladoled .
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+7
7 0
Desna prevara
05. 06. 2026 14.05
to je potreboval placo in pol. Gnili sistem, cas je za resetiranje. Najhuje pa je, da je on nula proti zahodnim kravatarjem.na njegovem mestu.
Odgovori
+7
7 0
MiskoPol
05. 06. 2026 14.04
Ali sem pravilno prebral? Kupil je za 100.000€ delnic NLB. Torej za dve slabi njegovi neto plači. In to je novica, vredna objave?
Odgovori
+4
6 2
juventina10
05. 06. 2026 14.02
kaj pa je s tako plačo kupit delnice,to je za njih drobižek,vprašanje je kakšno plačo imajo njihovi delavci.
Odgovori
+10
10 0
Arzen
05. 06. 2026 14.01
Prosim da se zacne zbiranje podpisev za ukunitev banke slo!!! Zaposlenih je 350lhudi ki ne ve kaj dela!!! Da ne govorim o placi guvernerja banke, ki sploh ni banka letno preko miljona
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+5
6 1
Desna prevara
05. 06. 2026 14.06
banke so najbolj pokvarjene institucije. Sistem je nastavljen tako da prek njih se upravljajo drzave, sistemi, zivljenje in vse povezano s tem.
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0 0
Arzen
05. 06. 2026 14.00
Zanimivo kako banka slovenije unucuje slo gospodarstvo!!! Kljub miljardbim dobickom pusti bankam da dviguje obrestne mere!!! Najvecji kriminal pa je da NLB po 15h ne posluje z gotivino!!! Ce hocem dvigniti lasten denar moram vzeti dopust, ker banka deluje do 18h vendar gotovinsko poslhujejo samo do 15h!!!!
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+6
6 0
Gram
05. 06. 2026 13.58
Notranje informacije, pa to...
Odgovori
+10
10 0
Bozjidar
05. 06. 2026 13.52
Zdaj je Jansa,bo lazje lastninil,pa se za Sds bo ostalo😢
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+5
8 3
enapi
05. 06. 2026 13.51
Pod novo vlado bo še jih lahko več.
Odgovori
+3
6 3
mestni
05. 06. 2026 13.50
koliko je vložila država v reševanje NLB toliko z obrestmi pobrat dobička dokler ne dobi vse nazaj šele potem dividende talat drugim
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+11
11 0
aviktora
05. 06. 2026 13.49
Bog jim požegnaj so včasih rekli.
Odgovori
+0
2 2
klop12
05. 06. 2026 13.47
dons je to normalno, da se zlorabi notranje informacije
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+9
11 2
boslo
05. 06. 2026 13.55
To je "normalno" že 35 let na 50 podlage
Odgovori
+1
2 1
Anion6anion
05. 06. 2026 13.44
Nlb draži pakete za vodenje računov vsakih 6 mesecev . Lahko je s polno ritjo sr...at
Odgovori
+21
21 0
boslo
05. 06. 2026 13.55
Menjaj banko...
Odgovori
+2
2 0
FrankCostello
05. 06. 2026 13.41
Notranje informacije delajo svoje!
Odgovori
+11
11 0
biggie33
05. 06. 2026 13.52
Kupi še ti, boš fix zaslužil.. v čem je problem? Notranje informacije so takrat, ko javnost ni seznanjena.. zato pa so notranje..
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+2
3 1
xoxotox6
05. 06. 2026 13.41
paestinci niso nič kupovali in vlagali čeprav je prtiček visel na gregorčičevi??? še tisi ki so jih zemotigolobnjaki povabili na zdravljenje, otroci z brado so ob prvi priliki vtekli iz titovega jajca v austrijo??????????
Odgovori
+2
4 2
kunccix
05. 06. 2026 13.58
Iz tistega Jajca, kjer je bil zastavonoša Janez Janša?
Odgovori
+0
1 1
gremonazaj
05. 06. 2026 13.40
Pameno, da sproti vlaga večje vsote, ki jih dobi. Ostali pa drobiž hranimo na bankah, brez obresti in si delamo izgubo. Če bi vsi dvignili prihranke, bi tudi on zacvilil.
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+4
5 1
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