Družina Francija Pliberška ostaja vpeta v podjetje

"Vsem prijateljem in partnerjem sporočamo, da podjetje nemoteno posluje naprej z nespremenjeno strategijo in zagonom. Hvaležni smo za izkazano močno podporo vseh zaposlenih in dolgoletnih poslovnih partnerjev, s katerimi bomo skupaj še naprej odločno sledili poslanstvu našega družinskega podjetja in nadgrajevali dediščino ustanovitelja," je ob tem sporočila Adrijana Pliberšek Jeram.

Soproga Adrijana Pliberšek Jeram ostaja direktorica podjetja, otroci Alen, Naja in Timon prav tako še naprej ohranjajo svoje dosedanje funkcije in vsi skupaj tvorijo družinsko upravo. Alen Pliberšek vodi področje komerciale, Naja Pliberšek računovodstvo in finance, Timon Pliberšek pa razvoj, IT in tehnologijo.

Podjetje MIK Celje je v letu 2023 doseglo 21,7 milijona evrov prihodkov od prodaje in 1,3 milijona evrov čistega dobička.

Zaposluje 150 sodelavcev in je eden vodilnih slovenskih proizvajalcev ter vgrajevalcev okenskih sistemov, celovitih rešitev za posodobitve ali nove zasteklitve objektov, aluminijastih in prezračevanih fasadnih sistemov, ter razvijalec in proizvajalec lokalnih prezračevalnih sistemov MIKrovent.

"S preko 34 leti izkušenj in uspehov v industriji podjetje neprestano stremi k izpolnjevanju svojega ključnega poslanstva – izboljšati kakovost bivanja v prostorih in objektih, v katere vgrajuje svoje visokokakovostno stavbno pohištvo in prezračevanje. Te rešitve so rezultat slovenskega znanja, lastnega razvoja in proizvodnje ter uporabe vrhunskih tehnoloških rešitev. Lani so v Vojniku odprli Razvojni center MIK in Inštitut dr. Petra Novaka, kjer se nahajajo tudi prostori za mlada in zagonska podjetja. Ta center predstavlja ključni del dolgoročne vizije podjetja, saj spodbuja inovacije, sodelovanje z drugimi podjetji ter razvoj novih tehnologij in produktov. V družbi verjamejo, da bodo le s stalnim iskanjem novih rešitev in tehnologij ohranili konkurenčnost na vedno bolj zahtevnem trgu," poudarjajo v podjetju.

Kdo je bil Franci Pliberšek?

Eden najuspešnejših slovenskih podjetnikov je svoje poslovno pot začel z vizijo inovativnega podjetja, ki bi prispevalo k gospodarski rasti in razvoju.

"Poleg tega je bil tudi izjemen humanitarec, ki je v svojem življenju vedno postavljal družbeno odgovornost in dobrodelnost na prvo mesto. V preteklosti je imel čast prejeti številna priznanja, med katerimi izstopajo Gospodarski oskar, nagrada Naj Celjan in priznanje za življenjsko delo v športu in sociali, pa tudi mnoge druge nagrade. Vsako izmed teh priznanj je bilo zanj dragoceno in je predstavljalo odraz skupnega truda, prizadevanj in sodelovanja vseh, ki so hodili to pot z njim. Oktobra letos mu je Občina Vojnik podelila zlato priznanje za izjemen prispevek k razvoju gospodarstva in podjetništva ter za njegovo dolgoletno dobrodelno dejavnost. Svojo predanost pomoči drugim je izražal tudi kot aktiven član Rotary kluba Celje, kjer je podpiral številne projekte za pomoč ranljivim skupinam in spodbujal družbeno odgovornost znotraj lokalne skupnosti. Imel je izjemen posluh za mlade talente in za najmlajše," so zapisali v podjetju.

"Ena izmed najdragocenejših iniciativ podjetja MIK je MIK-ova karavana otroškega smeha, v okviru katere so več kot 2.200 otrokom iz socialno šibkejših družin omogočili brezskrbne počitnice na morju. Z donacijami je pomagal številnim športnim in drugim klubom ter podprl projekte, ki so prispevali k razvoju mladih, izboljšanju življenjskih pogojev in večji vključenosti v družbo. Vse od leta 2000 podjetje MIK podpira tudi slovenski klubski šport in je eden večjih sponzorjev večkratnih državnih in evropskih prvakov v rokometu – Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško," so še izpostavili.