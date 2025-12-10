Pustotnikovi po zmagi iskreno ganjeni: Tega nismo pričakovali

V jubilejni 10. sezoni projekta Štartaj Slovenija je prestižni naziv HIT PRODUKT 2025 osvojila družinska kmetija Pustotnik s svojo inovativno linijo mlečnih izdelkov brez laktoze. V trenutku razglasitve je bilo čutiti čisto presenečenje, pa tudi iskreno veselje, ki je zaznamovalo zaključek še ene izjemne sezone oddaje.

Razglasitev, ki je potekala v prisotnosti številnih ustvarjalcev projekta, sta s svojima govoroma pospremila tudi Aleš Muhič, sodirektor PRO PLUS: "Na POP TV spodbujamo pogum, drznost in trud, ki ga posamezniki vložijo v svoj produkt, verjamemo v pozitivne družbene spremembe in morda najbolj pomembno: z močjo, ki jo ima televizija, odpiramo pot zgodb Štartaj Slovenija do src gledalcev. Na koncu se to odraža tako v nakupih kot v priljubljenosti, ki jo ima oddaja. Lepo je opazovati, kako je Štartaj Slovenija postala blagovna znamka, ki ji ljudje zaupajo." In pa Uroš Lozej, izvršni direktor komerciale Spar Slovenija: "Pri Kmetiji Pustotnik nas je prepričal lokalni značaj, dobra prodaja s ponovljivimi nakupi ter način, kako so z uspešno generacijsko menjavo uspeli modernizirati kmetijo. Prav takšne zgodbe potrjujejo, zakaj je projekt Štartaj Slovenija tako pomemben. Z njim krepimo lokalno gospodarstvo, spodbujamo razvoj mladih podjetnikov, kupcem pa nudimo sveže domače izdelke." Oba sta poudarila pomen projekta pri spodbujanju inovatorjev ter ohranjanju lokalne pridelave, ki jo danes cenijo tako kupci kot strokovna javnost. Njune besede so dale dogodku še dodatno težo in potrditev, da Štartaj Slovenija ostaja ključni most med podjetniki s podeželja in slovenskimi gospodinjstvi.

Tekmovalci in soustvarjalci 10. sezone Štartaj Slovenija FOTO: Luka Kotnik icon-expand

35 let tradicije, ki jo zdaj vodi nova generacija

Zgodba sirarske kmetije Pustotnik se je začela pred več kot 35 leti, ko je mama današnje generacije domov prinesla švicarsko znanje o predelavi mleka in ga dopolnila z ljubeznijo do domače zemlje. Na hribovskih pašnikih Poljanske doline je nastalo podjetje, ki je postopoma zrastlo v sinonim za kakovostne, domače mlečne izdelke. Danes tradicijo nadaljuje sin s svojo ženo in dvema sestrama, ki so odgovornost za kmetijo prevzeli z jasnim ciljem: ohraniti znanje prednikov, a ga tudi razvijati naprej. Mlajša generacija je odločitev za uvedbo linije brezlaktoznih mlečnih izdelkov sprejela kot odgovor na sodobne prehranske potrebe kupcev. V času, ko je občutljivost na laktozo vse pogostejša, so želeli ponuditi izdelek, ki bo ostal zvest domači predelavi, brez dodatkov, brez nepotrebnih posegov, a hkrati dostopen širšemu krogu ljudi. Ta premišljena poteza se je izkazala za ključno pri njihovem uspehu v projektu Štartaj Slovenija, saj je kupce očarala kombinacija tradicije, čistih sestavin in sodobne uporabnosti.

Kmetija Pustotnik FOTO: POP TV icon-expand

Ko domače ostane domače, le še bolj prijazno do telesa

Pustotnikovi izdelki brez laktoze temeljijo na popolnem nadzoru nad lastno surovino: mlekom njihovih krav, ki se pasejo na okoliških pašnikih, nato pa so nastanjene v prostornih hlevih z izpustom na prosto. Kakovost mleka je rezultat premišljene reje, lastne senaže in stalne skrbi za dobro počutje živali. Takšna osnova je ključna pri proizvodnji izdelkov, ki ohranijo naraven okus mleka, obenem pa so dostopni tudi tistim, ki laktoze ne prenašajo. Vsi izdelki iz njihove linije so fermentirani z mlečnokislinskimi kulturami in obogateni z encimom laktaza, ki laktozo razgradi na enostavnejše sladkorje. To pomeni, da jogurti in mlečni deserti ohranijo svojo polnost, kremnost in naravno svežino, brez dodanega škroba ali nadomestkov. Linijo sestavljajo klasični jogurt, kremni jogurt na grški način ter mlečni deserti v treh okusih (hruška, borovnica in jagoda) pri čemer vsak izdelek nosi podpis domačega mleka in tradicionalnih postopkov predelave.

Ob zmagi je bilo čutiti iskrenost, ponižnost in zadovoljstvo

Ko družino vprašamo, ali so zmago pričakovali, odgovorijo povsem odprto in pristno. "Iskreno, bilo je kar presenečenje. Tega res nismo pričakovali, ker je bilo letos toliko izjemno dobrih tekmovalcev. Tako da ja, čisto presenečenje za vse nas." Njihova ponižnost je odmevala tudi med prisotnimi na dogodku, ki so spremljali odziv zmagovalcev z nasmehom in spoštovanjem. Občutke po razglasitvi so težko opisali. "Odlično se počutimo. Res smo veseli, da se je naš trud pokazal in da je bil opažen. Veliko delamo, delamo pošteno, želimo dati čim bolj kakovosten izdelek na police. In lepo je videti, da je bilo to prepoznano." Pustotnikovi so z zmago dobili potrditev, da je njihova filozofija dela pravilna. Da kupci prepoznajo domače, čisto in resnično kakovostno.

Zaradi projekta Štartaj Slovenija so se še bolj povezali

Udeležba v projektu Štartaj Slovenija je nekaj, kar podjetnike pogosto preoblikuje. Pustotnikovi priznavajo, da jim je sodelovanje omogočilo nova znanja in predvsem močnejše vezi. "Naučili smo se predvsem, kako še bolje sodelovati med sabo in kako se skupaj razvijati. Najlepši trenutek pa je bil po mojem to, da smo mi štirje v zadnjem pol letu preživeli več časa skupaj kot kadarkoli prej. In to nas je res povezalo." V času priprav na televizijske epizode, predstavitve izdelkov in prvih odzivov kupcev so kot družina doživeli kar nekaj. Naučili so se, kako razmišljati kot ekipa, kako sprejemati izzive na poti in kako usklajevati delo z družinskim življenjem. Prav ta pristnost in povezanost sta bila vidna tudi v sami oddaji, kjer so gledalce osvojili s svojo toplino in preprostostjo.

Pustotnikovi zmage niso pričakovali FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Delo se nadaljuje, praznovanje pa bo skromno