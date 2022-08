Država bo podjetjem subvencionirala najmanj 30 odstotkov energetskih stroškov

"30 odstotkov je višina pomoči, ki jo je določila Evropska komisija," je pojasnil, da tak znesek tako ne bo v navzkrižju z državno pomočjo. Pri opredelitvi pomoči so se tako naslonili na enačbo, ki jo je v okviru začasnega okvirja za krizno državno pomoč zaradi vojne v Ukrajini in njenih posledic na trge energije in surovin predvidela Evropska komisija.

Gospodarstvu bo država pomagala s subvencioniranjem najmanj 30 odstotkov energetskih stroškov, če so cene energije zrasle vsaj za dvakratnik povprečja v preteklem letu. Do sredine marca prihodnje leto bo izplačanih 40 milijonov evrov pomoči.

Do konca leta bodo po Hanovih besedah iz sredstev na postavki Ministrstva za gospodarstvo izplačali 20 milijonov evrov, v prihodnjem letu do 15. marca pa še 20 milijonov. Vloge bo javni agenciji Spirit Slovenija treba oddati do 15. novembra prek posebne aplikacije. Podrobnosti bodo gospodarstvu še predstavili. Treba bo ponuditi tudi dokazila v obliki računov za energijo od 1. julija do konca leta.

Predvidene so tri vrste pomoči iz omenjenega okvirja. Ena je pomoč v maksimalni višini 500.000 evrov, druga pa v višini maksimalno dva milijona evrov, pri čemer je pri obeh navzgor omejena pri 30 odstotkih stroškov. Tretja oblika pa prav tako predvideva največ dva milijona evrov na podjetje, namenjena pa je energetsko intenzivnim družbam in lahko pokrije do 70 odstotkov stroškov. Ta podjetja bodo ob vsaj 100-odstotnem povišanju stroškov morala izkazovati tudi izgubo iz poslovanja.

Ukrep je po Hanovih besedah usklajen z gospodarskimi zbornicami, ki so s hitrim posredovanjem države zadovoljne, čeprav gospodarstvo pričakuje še bistveno več. A država je s sredstvi omejena, je opozoril minister. Predvideva, da bo vloge poslalo okoli 5000 podjetij, saj so nekatera mala in srednja podjetja naslovili že z regulacijo cen elektrike in plina ter s predlaganim znižanjem DDV na energente.

Prihodnje leto bodo težave še precej večje

Se pa zaveda, da bodo prihodnje leto težave glede na trenutne rekordne cene elektrike in plina na trgih še precej večje, zato gre po njegovih besedah za prvi korak. Bo pa morala biti država po Hanovih navedbah zelo aktivna, da bo Evropska komisija začasni okvir državnih pomoči podaljšala tudi v 2023. Za to se bo zavzel pri ministrskih kolegih v EU. "Bistveno je, da bo okolje za gospodarstvo predvidljivo in da bi ga lahko naslednje leto ponovili, če bo prijel," je strnil Han.

Podjetja sicer po njegovih besedah že opuščajo porabo plina in prehajajo na alternativne energente. Tudi o porabi elektrike se tako v javnem kot zasebnem sektorju razmišlja drugače in podjetja zmanjšujejo porabo, dokler jim trg to omogoča. Morda bo kriza omogočila tudi, da bomo pri zelenem prehodu končno prešli od besed k dejanjem, je še dejal minister.

Gospodarska zbornica zadovoljna, a pričakuje še nove ukrepe

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) vladni zakon pozdravlja, a opozarja, da le-ta naslavlja letošnji porast cen energentov, ne pa tudi zelo verjetne zaostritve energetske draginje za poslovne uporabnike v prihodnjem letu. Še to jesen zato pričakujejo oblikovanje novih ukrepov.

"Predvideno sofinanciranje 30 odstotkov stroškov električne energije in zemeljskega plina nad dvakratnikom dviga cen je ustrezen ukrep, ki ga dovoljuje pravni okvir na ravni EU, vendar naslavlja porast cen energentov v letošnjem letu. Ne naslavlja pa velikih neznank v zvezi z gotovostjo dobav zemeljskega plina, pa tudi ne zelo verjetne zaostritve energetske draginje za poslovne uporabnike v prihodnjem letu. Težave za podjetja se bodo prihodnje leto poglobile, saj narašča delež podjetij, ki se sooča z visokimi veleprodajnimi cenami," je v odzivu na vladno pomoč zapisalo vodstvo GZS.

Pričakujejo, da bo vlada še jeseni oblikovala "zelo konkretne ukrepe", ki bodo razbremenili gospodarstvo, kar so na julijski izredni seji izpostavili tudi člani upravnega odbora zbornice.

Skrbi jih nevarnost redukcij zemeljskega plina

Po podatkih Analitike GZS se je gospodarska klima v Sloveniji julija pričakovano znižala (z 1,7 odstotne točke na –1,1) in je nekoliko pod dolgoletnim povprečjem. "To odraža upočasnjeno gospodarsko dinamiko, predvsem pa izrazito negativna pričakovanja potrošnikov in delno predelovalnih dejavnosti glede pogojev poslovanja v prihodnjih mesecih," so zapisali.

Skupni imenovalec teh izzivov so visoke cene energentov in surovin. V industriji je po pojasnilih GZS skrb še toliko večja zaradi nevarnosti redukcij zemeljskega plina.

"Da bi gospodarstvo čim bolj nemoteno delovalo, potrebuje in pričakuje zanesljivo dobavo energentov po sprejemljivih cenah. Zato GZS izraža zadovoljstvo, da je vlada danes potrdila zakon o pomoči gospodarstvu, ki predstavlja shemo pomoči za najbolj prizadeta podjetja, za katero si je GZS prizadevala, odkar je Evropska komisija sprejela t. i. dopolnjen toolbox," so zapisali.

Analitika GZS ocenjuje, da bo do pomoči za obdobje od 1. junija do 31. decembra upravičenih okoli 5000 podjetij.

Glede na projekcije po ocenah vodstva GZS to za konkretno naslovitev energetske krize še ne bo dovolj. "Da bi ohranili razvojno sposobno gospodarstvo, ki bo lahko izpeljalo nujni zeleni in digitalni prehod, pričakujemo enakopravno obravnavo celotnega gospodarstva in gospodinjstev oz. prebivalstva tako pri oskrbi z energenti kot pri njihovih cenah," so poudarili.

Izpostavili so tudi nujnost "uvedbe omejitve cene (kapice) tudi za gospodarstvo najkasneje v začetku prihodnjega leta". Menijo, da bi bilo tak ukrep potrebno oblikovati na ravni Evropske komisije in bi veljal za vse članice EU.