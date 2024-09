Država lani pobrala več davkov in socialnih prispevkov

Prilivi od davkov so se lani povečali za 8,7 odstotka na 13,3 milijarde evrov, od socialnih prispevkov pa za 9,3 odstotka na nekaj manj kot 10,2 milijarde evrov, so izračunali na državnem statističnem uradu.

Med vsemi davčnimi prihodki so se v letu 2023 glede na leto 2022 najbolj povečali prihodki od davka od dohodkov in premoženja, namreč za 10,2 odstotka. K tej rasti je največ prispeval davek od dohodkov pravnih oseb, ki ga je bilo pobranega za 12,9 odstotka več. Dohodnine je država lani pobrala 10 odstotkov več kot leto prej.

Od kategorij socialnih prispevkov so se v letu 2023 najbolj povečali prispevki delodajalcev, in sicer za 9,9 odstotka. Povečali so se tudi prispevki gospodinjstev, ki predstavljajo skoraj dve tretjini vseh pobranih socialnih prispevkov, namreč za 8,9 odstotka. Delež vseh davčnih prihodkov v bruto domačem proizvodu (BDP) je lani znašal 20,8 odstotka. To je 0,7 odstotne točke manj kot leto prej.