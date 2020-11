Počivalškova uspešna kupčija: država naj bi vendarle odkupila delež holdinga Sava

Glede upravljanja državnih naložb v prihodnjem letu se v zadnjem času zastavlja predvsem vprašanje, kaj bo z načrtovano vzpostavitvijo posebnega državnega turističnega holdinga, ki je bil velika želja gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in naj bi skladno s strategijo razvoja slovenskega turizma poskrbel za konsolidacijo in prestrukturiranje turističnih podjetij z državnim lastništvom s ciljem končne privatizacije in razvoja tako turističnih zmogljivosti kot destinacij, poroča STA.

Gre za odkup 43-odstotnega deleža sklada York v Savi. Poleg Yorka sta 46-odstotna lastnika Save še SDH in Kapitalska družba, vsi trije pa so tudi upniki družbe, do katerih ima Sava še za okoli 60 milijonov dolga, ki ga mora poplačati do konca junija prihodnje leto.

Zdaj je SDH v letni načrt upravljanja kapitalskih naložb za prihodnje leto vključil tudi nakup Savinih delnic od sklada York, v njem pa po naših informacijah ni določena cena nakupa. Minister Zdravko Počivalšek naj bi zavezo države, da prevzame Savo, uspel doseči tudi s pogojevanjem sodelovanja SMC v trenutni koaliciji, ni pa izpogajal sprejemljive ali najvišje cene. Ta bo ob ogromni proračunski luknji vsekakor ključna. Do zdaj je veljajo, da York svoj delež ocenjuje na 40 do 50 milijonov.

Kakšna bo končna cena, bodo pokazale cenitve, ki pa se bodo po zagotovo opirale tudi na vrednotenje turistične divizije Save Turizma, ki se naj bi gibala med 180 in 200 milijoni. Sava Turizem ima namreč kar 17 hotelov s približno 6.000 posteljami, kampe, restavracije, vodne parke in tudi slabih 1.500 zaposlenih.