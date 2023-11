Država najprej vzpodbuja, potem pa vzame

V decembru 2022 so večjim proizvajalcem električne energije z evropskim zakonom omejili prihodke na 180 evrov za megavatno uro. Skoraj pet mesecev kasneje je slovenska vlada z novelo tega zakona ceno dodatno znižala na 160 evrov za megavatno uro. Z navedenim ni nič narobe, pravijo lastniki večjih elektrarn, saj so bili sprejeti ukrepi v duhu blaženja energetske krize. Toda po njihovem mnenju je problematična oziroma neustavna veljavnost novele za nazaj, hkrati pa so prepričani, da s takšnimi ukrepi vlada odganja nove investicije v zeleno energijo.

Vlada je sprejela in letos dopolnila urgentni zakon, s katerim je proizvajalcem električne energije, ki jo prodajajo elektrodistributerjem, omejila najvišjo ceno. V novelo je vključila vse proizvajalce (takih je v Sloveniji skoraj 1000), ki imajo v lasti naprave s proizvodno močjo nad 100 kilovatov. Vso razliko oziroma električno energijo, ki so jo v prvi polovici leta prodajali nad 180 evri za megavat, bodo zdaj morali vrniti v državni proračun.

icon-expand Lastniki malih sončnih elektrarn niso vključeni. FOTO: Aljoša Kravanja

"Razlika med 180 in 160 evrov je po našem mnenju kraja. Donosnost in finančni model investicije se na ta način močno spreminjata. Marsikdo zaradi tega ne more več odplačevati svojih posojil in kreditov," novonastale razmere kot lastnik večje sončne elektrarne opisuje Peter Kumer, direktor Enertec. Več dobaviteljev se je zato odločilo za skupinsko tožbo. "Sama omejitev tržnih prihodkov v duhu solidarnosti po našem mnenju ni sporna. Prav tako ni sporno znižanje omejitve s 180 evrov na 160 evrov, saj je bila državam članicam prepuščena diskrecijska pravica. Je pa je sporna oziroma neustavna veljavnost zakona in njegove novele za nazaj (t. i. retroaktivna veljavnost)," pojasnjuje Simon Žgavec, partner v Odvetniški pisarni Brezavšček & Žgavec.

icon-expand Odvetnik Simon Žgavec FOTO: Osebni arhiv S.Ž.

Ustavno sodišče je v preteklosti že presodilo, da je šlo za poseg v pridobljeno pravico razpolaganja z dohodkom, ko je zakonodajalec v Zakonu o dohodnini določil davčno obveznost za nazaj. "Glede na vse navedeno je torej Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) neustavno za nazaj posegel v že pridobljene pravice zavezancev, z novelo ZNPOVCE-A pa je bilo v pridobljene pravice poseženo še občutneje," dodaja Žgavec. Udarec za vse bodoče investitorje Peter Kumer je ogorčen: "To je absurdno in skregano s pametjo. Na podlagi predvidenih prihodkov planiraš nove investicije in vlagaš v obnovljive projekte, na koncu pa te država s takšnimi dejanji odvrača od tovrstnih projektov. Proizvajalci v tem sektorju upamo, da bo na koncu prevladal razum, vseeno pa je to zelo negativen signal, s katerim država ustvarja nehvaležno okolje za morebitne nove investitorje." Tudi Roman Bernard, direktor Ngen, ki je eden najbolj prodornih podjetnikov, ko gre za energetsko transformacijo, razmišlja podobno. "To je demotivacija za celoten trg, kjer bo država naredila več škode kot koristi." Kot pravi, danes ni več smiselno razmišljati o zamejitvah cen, saj je cena električne energije iz sonca nižja od običajne cene. "Danes bo proizvajalec dobil le še 80 odstotkov cene, ki je običajna na trgu. V Avstriji denimo, kjer prav tako poslujemo, dodatne omejitve, torej nižje od 180 evrov za megavatno uro, niso uvedli."

icon-expand Solastniki podjetja Ngen: Roman Bernard, Damian Merlak in Boštjan Bandelj FOTO: Foto Bobo