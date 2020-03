Država odsvetuje potovanja, turistične agencije trepetajo pred stečajem

V Združenju turističnih agencij Slovenije so ogorčeni nad najnovejšim obvestilom ministrstva za zunanje zadeve glede potovanj v tujino. Objavili so namreč rdeče opozorilo, ki se glasi: "Tistim, ki se odločajo o potovanju v tujino, svetujemo ponoven razmislek o potovanju in preložitev potovanj, ki niso nujna."

"V dikciji, kakršna je, povprečnemu državljanu pusti vtis, da ministrstvo in s tem tudi vlada odsvetuje (ljudje to razumejo kot prepoveduje, kar seveda ne drži, a tako razumejo), vsa potovanja v tujino," je v sporočilu za javnost zapisal predsednik Združenja turističnih agencij Slovenije Mišo Mrvaljević .

Obvestilo pušča vtis, da vlada odsvetuje potovanja v tujino, kar lahko pomeni sprožitev mehanizmov odpovedi vseh rezerviranih potovanj. To pa lahko privede do stečaja vseh turističnih agencij, svarijo v združenju. Po njihovih informacijah je Slovenija celo edina članica EU, ki je objavila takšno obvestilo.

Da zaradi koronavirusa v gospodarstvu že gori rdeči alarm, medtem opozarja Obrtna zbornica Slovenije (OZS), ki od države nemudoma pričakuje konkretno pomoč. "V OZS pozivamo vlado, da pomaga slovenskim obrtnikom in podjetnikom, ki so že in ki še bodo v prihodnjih mesecih utrpeli škodo zaradi posledic koronavirusa. Prizadetim naj se začasno ustavi plačevanje davkov in prispevkov, in sicer za čas trajanja izrednih razmer. Poleg tega pa naj breme bolniških nadomestil za delavce, ki bodo zaradi koronavirsa odsotni z dela, že od prvega dneva odsotnosti dalje nosi država in ne delodajalec," predlaga predsednik zbornice Branko Meh .

"To pomeni neposredno in takojšnjo gospodarsko škodo," so jasni v združenju. Izpad prihodka glede na lansko realizacijo bi po njihovih ocenah lahko samo za naslednje tri mesece dosegel 264 milijonov evrov.

V združenju opozarjajo, da upoštevajoč evropski pravni red, zakon o spodbujanju razvoja turizma in zadnjo novelo zakona o varstvu potrošnikov takšna dikcija lahko pomeni uveljavljanje "neizogibnih in izrednih okoliščin", ob katerih lahko potrošnik tudi po poteku vseh rokov odstopi od pogodbe o paketnem potovanju in je upravičen do povračila vseh plačil brez plačila kakršne koli odstopnine. To pomeni, da začnejo veljati vsi mehanizmi odpovedi za prav vsa potovanja, brez stroškov za potrošnika, je pojasnil Mrvaljević.

Začasno zapiranje hotelov, dopusti, žal pa tudi že odpuščanje

Strah pred koronavirusom je dodobra oklestil obisk slovenskih hotelov; celo tako zelo, da so nekateri začasno zaprli vrata, nekateri pa tudi že odpuščajo, je povedal predsednik združenja hotelirjev Gregor Jamnik. "Hotelirji se, medtem ko čakamo na ukrepe države, znajdemo vsak po svoje. Koristimo preostanke lanskih dopustov, letošnje dopuste, nadure, žal pa nam določeni hotelirji potrjujejo tudi že odpuščanja."

Zdravilišča so zaenkrat prizadeta manj kot Obala, Bled in Ljubljana, je dejal. V prestolnici, na primer, beležijo 30-odstotni upad zasedenosti sob in še večji padec prihodkov. Še posebej drastičen upad gostov pa imajo na območju Goriškega in Krasa. OZS je tako posredovala pismo Roberta Grahorja, gostinca in hotelirja iz Sežane, ki mu je dnevni prihodek upadel z 2000 na 300 do 600 evrov dnevno. V podjetju imajo 25 zaposlenih, kar pomeni okrog 40.000 evrov stroškov za plače, ki jih, če ne bo dela, ne bodo mogli zagotoviti.

95-odstotni upad prometa pri avtobusnih prevoznikih

Koronavirus je močno prizadel tudi sektor cestnega prevozništva, še posebej avtobusne prevoznike, ki dnevno s strani turističnih agencij prejemajo obvestila o odpovedi že naročenih prevozih vse do konca junija 2020, nadaljujejo v OZS. Pri nekaterih prevoznikih je promet upadel tudi do 95 odstotkov, z njim pa tudi prihodki. A stroški ostajajo. "Dejstvo je, da je potrebno delavcem, kljub enormnemu upadu dela, zagotoviti plačo in plačati državi dajatve in prispevke. Trenutno se negativni vplivi koronavirusa zaznavajo pri turističnih prevozih, v kolikor pa bi prišlo do skrajnejših ukrepov, kot so denimo zapiranje šol, vrtcev ipd. pa lahko pričakujemo vsesplošno krizo v sektorju prevoza potnikov," zaključijo v OZS.