Država s prevzemno ponudbo za Terme Olimia

Država ima delež v Termah Olimia prek SDH in prek Kapitalske družbe, Slovenskih železnic in Družbe za upravljanje terjatev bank, ki znaša nekaj manj kot 78 odstotkov. Danes objavljena prevzemna ponudba se nanaša na preostalih 158.006 delnic družbe, ki upravlja turistično-zdraviliški kompleks v Podčetrtku in Terme Tuhelj na Hrvaškem.