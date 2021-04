Država s prevzemno ponudbo za Terme Olimia

Država ima delež v Termah Olimia prek SDH in prek Kapitalske družbe, Slovenskih železnic in Družbe za upravljanje terjatev bank, ki znaša nekaj manj kot 78 odstotkov. Prevzemna ponudba, ki jo je danes objavil časnik Delo, se nanaša na preostalih 158.006 delnic družbe, ki upravlja turistično-zdraviliški kompleks v Podčetrtku in Terme Tuhelj na Hrvaškem.

Če bodo preostali delničarji ponudbo sprejeli, bo država za to odštela 4,3 milijona evrov. Skupaj z nakupom deleža mariborske banke bo državo podržavljenje Term Olimia torej stalo 8,3 milijona evrov, je preračunal časnik.

Gre za korak na poti do vzpostavitve Slovenskega turističnega holdinga, ki ga načrtuje država. V njem naj bi v sklopu treh hčerinskih družb – alpski, obalni in termalni turizem – združili družbe Terme Olimia, Sava Turizem, Istrabenz Turizem, Thermana, Adria Ankaran, Hit Alpinea in turistično vejo novogoriškega Hita.