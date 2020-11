Slovenija letno izgubi za 181 milijonov evrov davkov

Kot so pokazali rezultati prve študije Stanje davčne pravičnosti, ki so jo skupaj pripravile mreže Tax Justice Network, Public Services International in Global Alliance for Tax Justice, od 427 milijard dolarjev (361 milijard evrov), ki jih države vsako leto izgubijo v davčnih oazah, 245 milijard dolarjev (207 milijard evrov) izgubijo neposredno zaradi zlorabe davka od dohodkov pravnih oseb s strani multinacionalnih družb, 182 milijard dolarjev (154 milijard evrov) pa zaradi zasebnih davčnih utaj posameznikov.

To je mogoče zato, ker se 1380 milijard dolarjev (1164 milijard evrov) dobička iz držav, v katerih je bil ustvarjen, preusmeri v davčne oaze, kjer so stopnje davka od dohodkov pravnih oseb izjemno nizke ali jih sploh ni, so sporočili iz zavoda Ekvilib inštitut, ki je član mreže Global Alliance for Tax Justice.

Medtem ko države z višjimi dohodki izgubijo več davkov zaradi globalne davčne zlorabe, pa imajo davčne izgube po ugotovitvah študije veliko večje posledice v državah z nižjimi dohodki. Države z nižjimi dohodki namreč izgubijo 5,8 odstotka celotnega davčnega prihodka, ki ga običajno poberejo na leto, države z višjimi dohodki pa v povprečju izgubijo 2,5 odstotka.

Za Slovenijo študija ocenjuje, da letno izgubi za okoli 214 milijonov dolarjev (181 milijonov evrov) davkov. Znesek predstavljata neposredna izguba prihodkov v višini 97 milijonov dolarjev (82 milijonov evrov) s strani multinacionalk in 117 milijonov dolarjev (99 milijonov evrov) s strani posameznikov.

Študija Stanje davčne pravičnosti 2020 je po navedbah Ekvilib inštituta prva študija, ki temeljito izmeri, koliko vsaka država izgubi tako zaradi zlorabe davka od dohodkov pravnih oseb kot tudi zaradi utaje zasebnega davka.

"Medtem ko so se morale prejšnje študije o obsegu globalne zlorabe davkov spoprijeti z meglo finančne tajnosti, ki je obkrožala davčne zadeve večnacionalnih družb, pravkar objavljena študija analizira podatke, ki so jih največje multinacionalne družbe same prijavile davčnim organom in jih je nedavno objavila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj," so pojasnili.