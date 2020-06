Države Opec+ z dogovorom o enomesečnem podaljšanju reza v črpanje nafte

Po poročanju ameriškega poslovnega medija Bloomberg so se predstavniki vseh sodelujočih držav že ob začetku današnje video konference strinjali s takšno rešitvijo, obstala pa je tudi po njenem koncu. Dokončno zeleno luč dogovoru sta po poročanju tujih tiskovnih agencij oznanila pristojni minister Združenih arabskih emiratov Anvar Gargaš in tudi ruski minister za energijo Aleksander Novak.

Članice Organizacije držav proizvajalk nafte (Opec) in še nekatere druge večje dobaviteljice nafte, med katerimi je najbolj vplivna Rusija, so sredi aprila sklenile zmanjšati obseg načrpane nafte za 9,7 milijona 159-litrskih sodov dnevno. Dogovor je veljal za meseca maj in junij, s tem pa naj bi podprli cene nafte, ki so v tistem času zaradi cenovne vojne med Savdsko Arabijo in Rusijo ter v luči negativnih učinkov pandemije novega koronavirusa, strmoglavile.

Skladno s takratnim dogovorom naj bi bilo potem med julijem in decembrom zmanjšanje dnevnega obsega črpanja nafte 7,7 milijona sodov, zdaj pa so se naftne države dogovorile, da bo krepkejši rez v dnevno črpanje obveljal še en dodatni mesec.

Skupina Opec+ se je po poročanju Bloomberga danes strinjala tudi, da bodo vse članice spoštovale dane zaveze o omejitvi črpanja. Tiste, ki se maja in junija dogovora niso države - med temi se kot največja "grešnika" omenjata nemirni Irak, ki je od naftnih dolarjev močno odvisen, in Nigerija - pa so se zavezale, da bodo med julijem in septembrom to kršenje dogovora ustrezno sanirale z večjimi rezi v črpanje.