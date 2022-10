Države se pripravljajo tudi na (časovno omejene) redukcije elektrike

Čeprav so po zatrjevanju oblastnikov te malo verjetne, se britanska vlada vseeno pripravlja na morebitne redukcije elektrike. Britanski upravljavec električnega omrežja ESO je sporočil, da bodo morda potrebni načrtovani triurni izpadi dobave električne energije za britanska gospodinjstva in podjetja. S tem bi zagotovili, da omrežje ne bi klecnilo. To so sicer opisali kot "malo verjeten" scenarij, ki bi se odvil, če elektrarne ne bi dobile dovolj plina za delovanje. O morebitnih redukcijah razmišljajo tudi v drugih evropskih državah, vključno s Francijo in Nemčijo.

