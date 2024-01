Državna pomoč Iberii in Norwegianu za lete do Madrida in Koebenhavna

Španski letalski prevoznik Iberia Airlines je upravičen do državne pomoči za začetek obratovanja nove letalske proge med Madridom in Ljubljano v obdobju od 29. julija do 5. septembra letos, norveški Norwegian Air pa za začetek obratovanja proge med Koebenhavnom in Ljubljano od 29. aprila letos do 31. oktobra 2025, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Prevoznika bosta obvestilo o pomoči prejela v naslednjih dneh, ko bodo začeli usklajevati tudi pogodbe. "Ko bosta pogodbi usklajeni, bodo tudi znana okvirna finančna sredstva, ki naj bi jih posamezni prevoznik prejel," so ob zaključku tretjega razpisa zapisali na ministrstvu.

Za večjo letalsko povezljivost Slovenije je v letih 2023, 2024 in 2025 skupno na voljo 16,8 milijona evrov subvencij.

Program predvideva subvencioniranje 50 odstotkov letaliških pristojbin na treh mednarodnih letališčih Brnik, Maribor in Portorož za prevoznike, ki bodo vzpostavili lete na razpisanih povezavah. Upravičeni prevozniki bodo subvencije prejeli na podlagi trimesečnih poročilih o opravljenih letih in o številu prepeljanih potnikov.

Po programu je na prvem prednostnem seznamu skupno deset prog, in sicer štiri za lete na končno destinacijo, to so Bruselj, Skopje, Praga in Berlin, ter šest za lete na letališča, od koder bodo lahko potniki leteli naprej, to so Dunaj, Koebenhavn, Atene, Madrid, Amsterdam in Helsinki.

Izplen prvih dveh razpisov sta povezavi z Luksemburgom, ki se že izvajata, in z Rigo, ki bo stekla s poletnim voznim redom. Četrti javni razpis za dodelitev pomoči bo objavljen v petek.