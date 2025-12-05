Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Državni proračun beleži skoraj milijardo evrov primanjkljaja

Ljublajana, 05. 12. 2025 12.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
14

Državni proračun je po podatkih finančnega ministrstva do konca novembra beležil 976 milijonov evrov primanjkljaja. Prihodki so bili s 13,5 milijarde evrov na letni ravni višji za 4,4 odstotka, odhodki pa s 14,4 milijarde za 8,3 odstotka. Več sredstev je šlo za transfer v pokojninsko blagajno, stroške dela, investicije in javni promet.

Odhodki so dosegli 84,5 odstotka odhodkov, načrtovanih v sprejetem proračunu, prihodki pa so dosegli 88,5 odstotka načrtovanih, so sporočili z ministrstva za finance. Primanjkljaj je medtem glede na sprejeti proračun predviden pri 1,9 milijarde evrov.

Za transferje posameznikom in gospodinjstvom je šlo v 11 mesecih iz proračuna 1,8 milijarde evrov oziroma dva odstotka več kot lani. Med drugim so se zvišali izdatki za družinske prejemke in starševska nadomestila, socialne transferje in izvajanje osebne asistence.

V sklad socialnega zavarovanja je državni proračun v prvih 11 mesecih prispeval 1,9 milijarde evrov, kar je 3,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Največji del proračunskega transferja, 1,4 milijarde evrov, po pojasnilih ministrstva odpade na pokojninsko blagajno. Glede na lani je ta višji za 3,6 odstotka, kar je posledica rasti števila upokojencev, uskladitve pokojnin in izplačila letnega dodatka za upokojence.

Proračun (slika je simbolična)
Proračun (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Odhodki za investicije so dosegli 1,2 milijarde evrov oziroma 19,2 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Kot so zapisali na finančnem ministrstvu, sredstva vlagajo v modernizacijo enot Slovenske vojske, opremo za njeno operativno delovanje, vzdrževanje materialnih sredstev vojske ter investicijsko dejavnost na cestah in železniški infrastrukturi.

Za subvencije so namenili 367 milijonov evrov oziroma 34 odstotkov manj kot lani. Lani so več sredstev namenili za draginjo in odpravo posledic poplav v gospodarstvu, letos pa za neposredna plačila v kmetijstvu.

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, so bila višja za 105 odstotkov in so znašala 525 milijonov evrov. Več sredstev je bilo namenjenih izvajanju gospodarske javne službe v linijskem prometu, izplačali so tudi nadomestilo Termoelektrarni Šoštanj za izvajanje gospodarske javne službe v času prehoda iz premoga.

Za stroške dela v javnem sektorju so namenili 4,4 milijarde evrov, kar je 11 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Ta rast sledi izvajanju plačne reforme, odpravi nesorazmerij, prevedbi v nov plačni sistem, napredovanjem in usklajevanju plačne lestvice.

Davki (slika je simbolična)
Davki (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Na prihodkovni strani so glavni del predstavljali davčni prihodki, ki so dosegli 11,5 milijarde evrov oziroma 3,9 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Na račun davka na dodano vrednost se je v proračun steklo 5,1 milijarde evrov, kar je 4,8 odstotka več kot lani.

Prilivi od dohodnine so se zvišali za 6,8 odstotka na dve milijardi evrov. Rast teh prihodkov po pojasnilih ministrstva poganjata visoka zaposlenost in pritisk na rast plač. Celotni prilivi iz dohodnine sicer ne ostanejo državnemu proračunu, ampak del prejmejo občine. V prvih 11 mesecih so občine prejele za 4,6 odstotka več sredstev kot lani.

Prihodki od trošarin pa so v 11-mesečnem obdobju znašali 1,5 milijarde evrov oziroma 2,3 odstotka manj kot lani.

V proračun se je steklo še 1,6 milijarde evrov davka od dohodkov pravnih oseb, kar je 10 odstotkov manj kot lani. Letošnji upad prihodkov je sicer posledica nižjega lanskega poračuna.

državni proračun primanjkljaj prihodki odhodki
Naslednji članek

Kumer: Imamo dovolj veliko diverzifikacijo virov zemeljskega plina

SORODNI ČLANKI

Proračuna za prihodnji dve leti: za opozicijo slaba, za koalicijo razvojna

Proračun v desetih mesecih s skoraj milijardo evrov primanjkljaja

Za postopno zapiranje Premogovnika Velenje do 2045 več kot milijarda evrov

Državne svetnike razjezil 'pobalinski odvzem' denarja zanje

Zastopniki romskih društev oškodovali državni proračun

V državni blagajni zeva polmilijardni minus

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RightOn
05. 12. 2025 13.58
Ne levi, ne desni, zgolj razmišljujoč državljan, ki so mu finance španska vas, menim, tako čez palec, da je še prostora, za večjo božicnico in povišice plač v javnem sektorju, sploh poslancem, ki se neizmerno trudijo za nas državljane iz obeh strani. Kot bi lahko še kakšnih 1000 ljudi zaposlilo v javni upravi, da kateri ne pregori…pa še statistike ZZZRS bi se polišpale. A je še kdo kje, ki ga lahko na volilnem listku obkrožim, ki mu je dejansko mar za državo na dolgi rok?
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
05. 12. 2025 13.55
+4
Zdej smo pa tam poleg 5 milijard kreditov še milijarda pufa, Izraelci denarja ne bodo dal boste fehtali na Kitajskem na Japonskem vas imajo tud pol kufer Iz česa Javni sektor dobi božičnico če denarja ni? A Golob rekel zaprite ferajn če nimate denarja..javni sektor na cesto denarja ni..
ODGOVORI
4 0
Vakalunga
05. 12. 2025 13.56
Torej bodo začeli Novo leto z dvema milijardama kredita kdo jim ga bo dal ???..Končali pa zb10 timi minusa..
ODGOVORI
0 0
MalaZaba
05. 12. 2025 13.55
+3
Še en uspeh našega vrhunskega meneđerja..... Ovce oa ploskajo.
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 12. 2025 13.53
+2
Rusofrenija ni poceni...
ODGOVORI
2 0
galeon
05. 12. 2025 13.45
+3
Nesposobni minister za finance. Skrbi samo za svoj žep in greje stolček.
ODGOVORI
4 1
Jožajoža
05. 12. 2025 13.42
-3
ja,sedaj bi potrebovali 15 milijard,ki jih je 2020-2022 odtujila janševa vlada.
ODGOVORI
2 5
tamiflu
05. 12. 2025 13.40
-3
janša je samo v dveh letih naredil 11 miljard minusa
ODGOVORI
2 5
biggbrader
05. 12. 2025 13.44
+3
In 14 plusa. Potem pa izračunaj.
ODGOVORI
4 1
but_the_ppl_are_retarded
05. 12. 2025 13.55
Sreča, da mamo zdej Haloba in naslednji (produkt negativne selekcije)...zdej pa ne vem kam z denarjem.
ODGOVORI
0 0
yolli
05. 12. 2025 13.39
+4
Vlada na eni strani govori da imajo podjetja rekordne dobičke na drugi strani pa uvajajo shemo za skrajšani delovni čas da ne bo odpuščanja.......Nekako mi ne gre skupaj.
ODGOVORI
4 0
Darko32
05. 12. 2025 13.54
-1
Vsi prirejajo podatke in potem dobivamo takšne številke, katere ti vidiš.
ODGOVORI
0 1
patriot20
05. 12. 2025 13.37
+3
haha vrhunski komunisticni menegerji haha
ODGOVORI
4 1
pusi
05. 12. 2025 13.36
+4
samo da ni JJ
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385