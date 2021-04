Državni proračun s skoraj 1,27 milijarde evrov primanjkljaja

Na ministrstvu za finance v današnji objavi najnovejših javnofinančnih gibanj pojasnjujejo, da so med odhodki najbolj rasli sredstva za zaposlene, subvencije, transferji posameznikom in gospodinjstvom ter drugi tekoči domači transferi. Ta povečana poraba je povezana predvsem z epidemijo covida-19 in z blaženjem njenih posledic za podjetja in prebivalstvo.