Državni proračun v 11 mesecih z 2,63 milijarde evrov primanjkljaja

Danes objavljeni podatki o tekočih javnofinančnih gibanjih po navedbah finančnega ministrstva odražajo manjšo gospodarsko aktivnost v preteklih mesecih in državne ukrepe za blaženje posledic epidemije covida-19. Samo novembra je sicer primanjkljaj dosegel 199 milijonov evrov.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo sestavljajo vse štiri javne blagajne (poleg državnega proračuna še blagajni Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter proračuni občin), je medtem v 11 mesecih zabeležila malo manj kot 16,89 milijarde evrov prihodkov in nekaj več kot 19,48 milijarde evrov odhodkov. Primanjkljaj je znašal skoraj 2,60 milijarde evrov.