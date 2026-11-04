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Gospodarstvo

Državni proračun v desetih mesecih z 1,2 milijarde evrov primanjkljaja

Ljubljana, 04. 11. 2026 19.16 pred 1 uro 4 min branja 16

Avtor:
STA L.M.
Evri

V državni proračun se je v desetih mesecih letos steklo približno 13 milijard evrov prihodkov, kar je bilo 9,6 odstotka več kot v enakem času lani. Odhodki pa so dosegli okoli 14,3 milijarde evrov in bili medletno večji za 11,6 odstotka. Proračunski primanjkljaj je znašal okoli 1,2 milijarde evrov, kolikor je dosegal že po devetih mesecih.

Primanjkljaj po desetih mesecih je bil po danes objavljenih podatkih ministrstva za finance tako za okoli 300 milijonov evrov oz. približno tretjino višji kot v lanskem desetmesečju.

Glede na oktobra sprejeti rebalans letošnjega državnega proračuna naj bi proračunski primanjkljaj ob koncu leta znašal 2,2 milijarde evrov oziroma 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda. V zadnjih dveh mesecih leta naj bi se torej nabralo še za okoli milijardo evrov primanjkljaja.

Celoletni proračunski prihodki so medtem načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, odhodki pa pri 18,8 milijarde evrov. Proračunski prihodki so tako v desetih mesecih dosegli 78,8 odstotka načrtovanih, odhodki pa 76,1 odstotka, je danes objavilo ministrstvo.

Davčni prihodki kot glavni del proračunskih prihodkov so v desetih mesecih znašali 11,2 milijarde evrov, kar je 8,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Prilivi od davka na dodano vrednost, ki je glavni davčni vir, so se zvišali za 13,3 odstotka na 5,2 milijarde evrov.

Z dohodnino, ki je ostala državnemu proračunu, je bilo zbranih 1,8 milijarde evrov oziroma štiri odstotke več kot lani. Rast teh prihodkov po pojasnilih ministrstva še naprej poganjata visoka zaposlenost ter rast plač, razmeroma nizka medletna rast pa je posledica višjega letnega poračuna dohodnine in višjih sredstev za občine.

Finance (slika je simbolična)
Finance (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Celotni prilivi iz dohodnine namreč ne ostanejo državnemu proračunu, ampak del prejmejo občine. V prvih desetih mesecih so občine prejele za 1,4 milijarde evrov oziroma 8,2 odstotka več sredstev kot lani. Poleg tega pa občinam pripada tudi nov prihodkovni vir za občine, namenjen zmanjševanju objektivnih razlik občin.

Prihodki od trošarin so znašali 1,3 milijarde evrov, kar je 6,4 odstotka manj kot lani. Nižji so bili prilivi od vseh kategorij trošarin, najbolj pa so se znižali prilivi od trošarin na energente, kar je posledica vladnih ukrepov za blažitev posledic visokih cen goriv.

Država je zbrala še za 1,7 milijarde evrov davka od dohodkov pravnih oseb, kar je 16,3 odstotka več kot lani. Rast teh prihodkov je posledica pozitivnega poračuna za leto 2025 in višjih akontacij v letu 2026.

Na odhodkovni strani je država za investicije v desetih mesecih namenila 1,3 milijarde evrov oziroma 31,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Stroški dela so medtem ob višjem regresu, dvigu minimalne plače in izvajanju plačne reforme v javnem sektorju znašali 1,8 milijarde evrov, kar je 12,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Za transferje posameznikom in gospodinjstvom, ki med drugim vključujejo socialne transferje in izplačila družinam ter brezposelnim, je država namenila 1,8 milijarde evrov oziroma 9,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

V pokojninsko in zdravstveno blagajno je državni proračun v prvih desetih mesecih prispeval 1,8 milijarde evrov, kar je 9,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Največji del proračunskega transferja – 1,3 milijarde evrov – odpade na pokojninsko blagajno. Glede na lani je bil ta višji za 2,2 odstotka.

Denar (slika je simbolična)
Denar (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Svojo mesečno informacijo o proračunskih gibanjih je danes objavil tudi fiskalni svet. Ta je izpostavil, da je bila medletna rast prihodkov precej višja kot v enakem obdobju lani. Rast prihodkov od davka na dodano vrednost se vztrajno krepi od druge polovice lanskega leta, kar da odraža izboljšanje makroekonomskih gibanj. Poračun obveznosti za preteklo leto pri davku od dohodkov pravnih oseb je bil medtem letos blizu rekordno visokemu. Rast prihodkov od dohodnine pa se je letos upočasnila.

Iz sprejetega rebalansa po navedbah fiskalnega sveta izhaja, da naj bi bila rast prihodkov od dohodnine in davka na dohodek pravnih oseb v zadnjih dveh mesecih letos sicer precej višja od realizacije v desetih mesecih.

Pomembno k letošnji rasti prihodkov prispevajo tudi sredstva EU, ki so bila z 830 milijoni evrov v desetih mesecih medletno višja za 91 odstotkov. Povečanje izhaja v prevladujoči meri iz pospešenih plačil sredstev iz mehanizma za okrevanje po koronski krizi, ki se izteče letos.

Rast odhodkov medtem po navedbah fiskalnega sveta ostaja višja od povečanja prihodkov in je široko osnovana. Pomemben del letošnje rasti predstavlja odvajanje namenskih prihodkov v proračunske sklade, od tega več kot polovico za izvajanje projektov iz načrta za okrevanje. Tudi brez upoštevanja tega dejavnika pa je ostala rast odhodkov visoka, okoli 10-odstotna. Okoli tretjino so k tej rasti prispevali višji stroški dela in investicije, približno polovico rasti slednjih pa predstavljajo večje naložbe v obrambne namene.

Iz sprejetega rebalansa izhaja, da naj bi se v zadnjih dveh mesecih leta rast odhodkov še nekoliko okrepila, še ugotavljajo v fiskalnem svetu.

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KOMENTARJI16

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Sirhakel77
04. 11. 2026 20.29
Izključni krivec za primankljaj v državni blagajni je izključno tista vlada, ki ga je pač ustvarila.... Saj to ni nobena skrivnost.. Levi tulijo, da so bli desni, oni pa obratno.. Itak pa račun po vsaki 4 letni gostiji na koncu plačajo ovce (mi državljani). In življenje lepo teče dalje...
Odgovori
0 0
LevoDesniPles
04. 11. 2026 20.20
tko je če ti perutnićar s kompanjoni pobere vse XD
Odgovori
-3
0 3
LevoDesniPles
04. 11. 2026 20.22
kar pa je ostalo januš pometa pa pošilja zelnmu gbline v ukr XD
Odgovori
+3
3 0
Kostorog
04. 11. 2026 20.13
Po Janezovo je kriva globoka država, krivosodje, partija, petokraka, ukradene volitve, levica,Milan, Nika, luka in vsi ostali državljani ki nikakor nočejo spregledati in priznati da je on Ivan Janez veliki osvoboditelj Slovenije pred navideznim sovražnikom ki domuje samo v njegovi glavi, nikakor ne razume da mladine ne zanima njegov ideološki boj proti mlinom na veter v času ko še rojeni niso bili. Ta naš prefarbani pacient je obstal v srednjem veku, tudi bog mu ne more več pomagati.
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+5
6 1
srecnii
04. 11. 2026 20.10
desni sam polna usta jih je, lenuhi
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+4
5 1
GIANT
04. 11. 2026 20.08
Denar mora krožit, ampak na tej krožnici ga centrifugalna sila nekaj potegne v nedefinirane sfere
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+4
4 0
kakorkoliže
04. 11. 2026 20.05
2,2 miljarde primankljaja in seveda novo zadolževanje. Vsak zaposleni bo prispeval 2200€.
Odgovori
+4
4 0
goričan
04. 11. 2026 20.05
Eni pozabljate, da je prve mesece trošila na veliko še Golobova vlada
Odgovori
-6
2 8
Albert Konečnik
04. 11. 2026 19.57
Vlada dela odlično.
Odgovori
+0
4 4
EU Dig. Cenzura
04. 11. 2026 19.56
ODPUSCANJA v javnem sektorju! Cakamo Janez je obljubil da bodo odpuscali, tako zmanjsamo primankljaj, pa se korupcija!!!
Odgovori
+2
4 2
Antifriz
04. 11. 2026 19.52
Bo Štrancar dal tiskat plakete s temi številkami... ? 🤣 🐑🐑🐑
Odgovori
+6
8 2
Nelevonedesno
04. 11. 2026 19.48
Krive Murgle in pika!!!
Odgovori
-1
3 4
Anion6anion
04. 11. 2026 19.46
Primanjkljaj je že višji kot lani. Pričakovano...
Odgovori
+6
10 4
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