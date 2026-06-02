Gospodarstvo

Dušan Olaj se poslavlja s čela podjetja Duol, vodenje prevzema sin

Preserje, 02. 06. 2026 12.31 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
STA
Dušan Olaj s sinom

Podjetnik Dušan Olaj se po več kot treh desetletjih poslavlja s čela podjetja Duol, ki se ukvarja s projektiranjem, proizvodnjo in montažo napihljivih hal oziroma balonov. Vodenje podjetja, ki ga je ustanovil leta 1992, predaja sinu Anžeju Olaju, je sporočil prek družbenega omrežja Facebook.

"Moje poslanstvo je končano. Nova ekipa, ki se je leta pripravljala na ta trenutek, začenja svoje delo. Nič ni prepuščeno naključju. In v Duolu nikoli tudi ni bilo," je zapisal.

Ob tem je izrazil zaupanje v delo sina, ki ga bo nasledil na čelu podjetja, in ekipo. "Vem, da bodo uspešno nadaljevali pot. In lažje jim bo, ker so kažipoti postavljeni," je prepričan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spomnil se je tudi začetkov svoje podjetniške poti, ki se je začela pred 36 leti. "Pot, ki sem jo izbral, ni imela kažipotov. Po njej ni hodil še nihče. Neštetokrat sem stal na razpotjih in se odločal, kam naprej. Hudo je bilo. Velikokrat sem se zmotil. Še večkrat sem se odločil pravilno," je zapisal.

Duol je podjetje s področja projektiranja, proizvodnje in montaže napihljivih hal. V več kot treh desetletjih obstoja so pokrili več kot 2000 površin po vsem svetu - vse od Evrope, Azije in Bližnjega vzhoda do Afrike in Južne Amerike, je zapisano na spletni strani podjetja.

Duol Dušan Olaj Anže Olaj podjetništvo menjava vodstva

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
02. 06. 2026 13.29
čestitke uspešnemu podjetniki ki nikoli ni bil medijsak osebnost temveč je skrbel za svoej podjetje
Operacija Juriš
02. 06. 2026 13.23
Lepo. Čestitke
prost1
02. 06. 2026 13.05
Čestitam. Lepo je videt zgodbo o uspehu, za katero stoji trdo delo.
