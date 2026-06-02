Dušan Olaj se poslavlja s čela podjetja Duol, vodenje prevzema sin

"Moje poslanstvo je končano. Nova ekipa, ki se je leta pripravljala na ta trenutek, začenja svoje delo. Nič ni prepuščeno naključju. In v Duolu nikoli tudi ni bilo," je zapisal.
Ob tem je izrazil zaupanje v delo sina, ki ga bo nasledil na čelu podjetja, in ekipo. "Vem, da bodo uspešno nadaljevali pot. In lažje jim bo, ker so kažipoti postavljeni," je prepričan.
Spomnil se je tudi začetkov svoje podjetniške poti, ki se je začela pred 36 leti. "Pot, ki sem jo izbral, ni imela kažipotov. Po njej ni hodil še nihče. Neštetokrat sem stal na razpotjih in se odločal, kam naprej. Hudo je bilo. Velikokrat sem se zmotil. Še večkrat sem se odločil pravilno," je zapisal.
Duol je podjetje s področja projektiranja, proizvodnje in montaže napihljivih hal. V več kot treh desetletjih obstoja so pokrili več kot 2000 površin po vsem svetu - vse od Evrope, Azije in Bližnjega vzhoda do Afrike in Južne Amerike, je zapisano na spletni strani podjetja.
