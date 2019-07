Predlog Levice, ki predvideva gradnjo več kot 2000 stanovanj, zavrnjen

Člani odbora so pozdravili razpravo o stanovanjski problematiki in ugotavljali, da tako predlog Levice kot vlade sledita istemu cilju. "Vendar gre vladni po sistemsko utečeni poti in skladno s potrebami in zmožnostmi sklada, za katerega se je vlada zavezala, da bo ustrezno povečala njegovo namensko premoženje," je povzel državni sekretar na ministrstvu za finance Alojz Stana .

To je koordinator Levice Mesec izpostavil tudi pred včerajšnjo sejo odbora. "Naš zakon je edina možnost za ta prenos," je dejal ter na vprašanje, ali lahko to, da koalicijski poslanci na odboru predloga Levice ne podprejo dokončno zlomi sodelovanje Levice z vlado, odgovoril, da bo stranka o tem odločala v soboto.

Mesec je ocenil, da vlada s svojim predlogom krši zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti, saj nepremičnin ne bo ocenil sklad, temveč skupni cenilec sklada in DUTB, ter zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, saj ta prepoveduje, da vlada daje DUTB navodila glede posameznih poslov, saj mu lahko da le splošne usmeritve.

A Mesec je poudarjal, da bi s prenosom vseh primernih nepremičnin v državni lasti skladu omogočili gradnjo 1957 javnih najemnih stanovanj in več kot 100 vrstnih hiš. "S tem bi se na enostaven in za proračun poceni način začeli končno približevati cilju pridobitve 10.000 javnih najemnih stanovanj, ki ga predvideva koalicijska pogodba," je dejal.

Po vladnem predlogu se bo na sklad "nadzorovano" letos preneslo tri nepremičnine, v prihodnjih dveh letih pa še devet. Levica jih predlaga devet takoj in nato do 17. A vse nimajo stanovanjske namembnosti, je opozoril Stana. Poleg tega ima sklad nalogo, da do konca leta oceni, katere bi bile še primerne, izrisati bo moral dinamiko naložb za gradnjo oz. za pridobitev dokumentacije za izvedbo.

Prijon: V Sloveniji je hudo pomanjkanje najemnih stanovanj

Mateja Udovč(SMC) je izpostavila, da bi morali biti pozorni na to, kako bodo zemljišča ocenjena in da jih sklad ne bo mogel preprodajati naprej. S tem se je strinjal tudi državni sekretar na okoljskem ministrstvu Aleš Prijon. Cenitve bo delal skupni cenilec DUTB in sklada: "Pri tem moramo priti do razumljive cene, ker se sicer visoka cena vgradi v najemnino in imamo lahko potem težave."

Prijon se je strinjal z Levico, da je stanje na stanovanjskem področju nenormalno, da cene nekje rastejo v nebo. "V Sloveniji je hudo pomanjkanje najemnih stanovanj, večina je lastniških. Trg za najem je nenormalen; potrebovali bi vsaj 30 odstotkov najemnih stanovanj, v večjih mestih jih je sedaj samo šest odstotkov. Ljudje ne pridejo do stanovanj in imamo resne težave," je dejal.

Zato so po njegovih besedah med drugim pripravili prenovljen stanovanjski zakon, za katerega je osnutek pripravljen in bo šel jeseni v javno razpravo, še prej pa ga bodo predstavili koaliciji. Strinjal se je z nekaterimi poslanci, da bo treba za to področje najti sistemsko rešitev, pa tudi za financiranje sklada. "Samo z zadolževanjem mu ne bo uspelo dohajati tempa, kot je določen v strategiji," je sklenil.