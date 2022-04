DUTB išče kupca za skoraj 403 milijone evrov terjatev

DUTB prodaja vse terjatve, skupaj s pripadki in stranskimi pravicami do šestnajsterice pravnih oseb, ki v razpisu niso omenjene in so na dan 23. marec skupaj s pripadki znašale natančno 402.691.063,43 evra. Terjatve se prodajajo skupaj v kompletu kot celota.

Ob sklenitvi prodajne pogodbe se vrednost poveča še za vse pripadke od 23. marca do dne plačila.

DUTB bo upoštevala zavezujoče ponudbe, katerih ponudniki bodo najpozneje do 25. maja na njihov račun vplačali varščino v višini enega milijona evrov in bodo skupaj z zavezujočo ponudbo predložili tudi potrdilo o vplačilu varščine.

Ponudniki bodo imeli pred oddajo ponudbe in plačilom varščine možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije, povezane s terjatvami, ki so naprodaj. Skrbni pregled bo možno opraviti vsak dan do vključno 24 maja do 14. ure. Skrbni pregled se bo izvajal elektronsko 24 ur na dan, zanj je treba poleg podpisa dogovora o nerazkrivanju informacij plačati tudi varščino v višini 300.000 evrov.

DUTB je leto 2021 sklenila s 178,4 milijona evrov prilivov iz upravljanja premoženja in 63,2 milijona evrov dobička pred davki, upravlja pa še nekaj več kot 520 milijonov evrov premoženja (ocenjeno po pošteni vrednosti) v obliki nepremičnin, terjatev in lastniških naložb. Po zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank bo prenehala obstajati najpozneje do konca tega leta, pravni naslednik pa bo Slovenski državni holding.

Ministrstvo za finance je pripravilo poročilo glede pravnega nasledstva DUTB in predlog podzakonskega akta za izvedbo omenjenega prenosa premoženja, ki sta v medresorskem usklajevanju, so na ministrstvu povedali v začetku aprila.

Časnik Delo pa je v soboto navajal neuradna opozorila, da bo treba zaradi pozne priprave omenjenih dokumentov, ki ju mora v povolilnem obdobju potrditi še vlada – temu bodo nato sledile še aktivnosti za prenos nalog in premoženja – življenjsko dobo DUTB podaljšati.