Dva milijona donacije za šolstvo, komunalo in promet v Kanalu ob Soči

Na občini Kanal so konec lanskega leta spomnili na pogodbo o sodelovanju, ki sta jo leta 2006 podpisala tedanja predsednik uprave cementarne Jože Funda in župan Miran Ipavec. Aneks k tej pogodbi je predvideval letne donacije občini v višini 40 milijonov tolarjev letno. Izplačilo so izvedli štirikrat, nato pa so jih z ustnim dogovorom ustavili, saj se je podjetje zaradi gospodarske krize znašlo v težavah.

Na občini so menili, da obveznosti cementarne do občine kljub temu ostajajo. Za obdobje med letoma 2010 in 2023 so naračunali za dva milijona evrov zaostalih izplačil. V Alpacemu (prej Salonitu Anhovo) so tedaj zatrdili, da je pogodba nična kljub njeni pravni veljavi, saj da mora biti po zakonu o javnih financah jasno določen namen financiranja.

Sedaj je vendarle prišlo do dogovora med občino in cementarno. Kot je ob današnjem podpisu dejal župan Stegel, to vidi kot "jasen signal podjetja, da želi biti konstruktiven partner in da spoštuje dogovore in predpise."

"Občina se v okviru sporazuma ni zavezala k ničemur, razen seveda glede projektov, ki bodo financirani s temi sredstvi in bodo pospešili razvoj občine. Občina se bo še naprej zavzemala za zdravje prebivalstva in zdravo okolje tako kot doslej," je še dejal Stegel.