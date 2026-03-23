Dvig obrestne mere za ljudske obveznice na tri odstotke

Vlagatelji, ki so že oddali naloge za vpis obveznic, imajo do izteka roka za vpis, do 27. marca do 12. ure, pravico umakniti oz. spremeniti svoje naloga za vpis, sicer se bodo po besedah finančnega ministrstva nalogi za vpis šteli za veljavne.

Obveznica z oznako RS99 bo imela triletno ročnost, obseg izdaje pa ni vnaprej določen in bo odvisen od interesa vlagateljev, so sporočili z ministrstva. Izdaja prek poslovne mreže štirih distributerjev poteka do petka, 27. marca, do 12. ure.

Vpis je možen v 68 poslovalnicah Nove Ljubljanske banke, 71 poslovalnicah OTP banke, osmih poslovalnicah BKS BANK ter preko borznoposredniške hiše ILIRIKA v 14 lastnih poslovalnicah in 288 poslovalnicah Pošte Slovenije.

Izdaja obveznice je namenjena fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Minimalni znesek vpisa bo 1000 evrov, maksimalni pa 250.000 evrov.

Letošnja izdaja ob tem prinaša novost, in sicer jo lahko poleg polnoletnih vpišejo tudi mladoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Prav tako bo letošnje ljudske obveznice možno vpisati prek individualnih naložbenih računov, ki so zaživeli v začetku marca.

Obveznice bodo po izdaji uvrščene na Ljubljansko borzo, kjer jih bo možno kadarkoli prodati ali kupiti.

Gre za tretjo izdajo ljudskih obveznic. V prvi izdaji februarja 2024 jih je vpisalo 9427 vlagateljev v skupnem obsegu 261 milijonov evrov, v drugi marca lani pa 6640 v skupnem obsegu 250 milijonov evrov. V obeh primerih so imele triletno ročnost, v prvi izdaji je bila obrestna mera določena pri 3,40 odstotka, v drugi pa pri 2,75 odstotka.