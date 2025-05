'Dvigalo na Markovec bo': v Kopru potrdili 10-milijonski projekt

Koprski župan Aleš Bržan je sporočil: "Dvigalo bo!" Občinski svet je namreč z 18 glasovi za in 15 proti potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta mobilne povezave med Žusterno in Markovcem. Projekt je sicer vreden okoli 10 milijonov evrov, več kot polovico pa naj bi krili iz evropskih sredstev.

Da so projekt vzpostavitve povezave med Žusterno in Markovcem na današnji seji občinskega sveta potrdili z 18 glasovi za in 15 proti, je na družbenem omrežju potrdil koprski župan Aleš Bržan. Projekt, ki se v Kopru vleče že skoraj 10 let, je sicer ocenjen na okoli 10 milijonov evrov (6,5 milijona evrov bo občina prejela iz evropskih sredstev, 3,5 milijona evrov pa bi zagotovila koprska občina). Koprski občinski svetnik Romeo Palčič je na spletu zapisal, da bo dvigalo Markovčankam in Markovčanom omogočilo povezavo do promenade, tržnice in centra Kopra, dobrodošlo pa bo tudi za vse uporabnike storitev na Markovcu, ki sedaj tja pretežno prihajajo z avtomobili.

Vertikalna povezava na Markovec FOTO: Mestna občina Koper icon-expand

Nekdanji koprski župan in sedanji občinski svetnik Boris Popovič, ki je sicer projekt začel snovati leta 2017, je bil na aprilski seji, na kateri so projekt znova zavrnili, do načrta gradnje dvigala kritičen. Med drugim je nasprotoval novi lokaciji, ki gradnjo dvigala predvideva bližje tamkajšnjemu klifu - "edinem nezaščitenem klifu na slovenski obali". Pred meseci so pomisleke izrazili tudi v Krajevni skupnosti Žusterna, saj naj bi del stopnišča potekal na ali ob parceli, ki je v lasti uspešnega podjetnika Milana Mandarića. Skrbelo jih je, da bi za protiuslugo lahko spremenili občinski prostorski načrt, kar bi poslovnežu dovolilo gradnjo hotelskega kompleksa Semedela. Popovič je bil kritičen tudi do cene, ki je zdaj za dva milijona evrov višja od cene projekta, ki so ga na občini načrtovali pred osmimi leti, spotaknil pa se je tudi ob videz dvigala in ga primerjal z luškimi dvigali v bližnji Luki Koper. Bržan se je takrat strinjal, da s predvideno ceno ni zadovoljen niti sam, a da so se v tem času cene za vse gradbene posege zvišale. Dodal je, da so bolj kot na estetiko pozorni na vzdržnost projekta, tudi na finančno vzdržnost, in da na občini tako delujejo pri vseh projektih.