DZ imenoval dva nova nadzornika SDH

Gregorja Rovanška in Luko Steinerja je za člana nadzornega sveta upravljalca kapitalskih naložb države predlagala vlada. Kot je zapisala v obrazložitvi, ustrezno dopolnjujeta obstoječo sestavo nadzornega sveta holdinga po strokovnem znanju in kompetencah. Zakon namreč določa, da morajo biti vanj imenovani strokovnjaki za finance, korporativno upravljanje, upravljanje obveznosti in premoženja ter korporacijsko pravo.

Rovanšek je diplomirani ekonomist iz poslovodenja in financ ter magister poslovnih ved, mandat nadzornika SDH bo nastopil 14. februarja. Steinerju, ki je diplomirani pravnik, pa se mandat začne z današnjim imenovanjem.