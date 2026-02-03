DZ imenoval dva nova nadzornika SDH

Gregorja Rovanška in Luko Steinerja je za člana nadzornega sveta upravljalca kapitalskih naložb države predlagala vlada. Kot je zapisala v obrazložitvi, ustrezno dopolnjujeta obstoječo sestavo nadzornega sveta holdinga po strokovnem znanju in kompetencah. Zakon namreč določa, da morajo biti vanj imenovani strokovnjaki za finance, korporativno upravljanje, upravljanje obveznosti in premoženja ter korporacijsko pravo.
Rovanšek je diplomirani ekonomist iz poslovodenja in financ ter magister poslovnih ved, mandat nadzornika SDH bo nastopil 14. februarja. Steinerju, ki je diplomirani pravnik, pa se mandat začne z današnjim imenovanjem.
Mandata Suzane Bolčič Agostini in Franja Bobinca trajata še do 17. novembra 2027, Mira Medveška pa do 15. decembra 2027.
Nadzorni svet ima po zakonu pet članov, nepopoln pa je, ker je konec leta 2023 mandat potekel dotedanji prvi nadzornici Karmen Dietner, lani poleti pa še Ivanu Simiču.
