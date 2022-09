DZ potrjuje paket energetske zakonodaje

Z namenom zagotavljanja zanesljive oskrbe odjemalcev električne energije in zemeljskega plina bo poroštveni zakon omogočil Holdingu Slovenske elektrarne, Gen energiji in Geoplinu dostop do dodatne likvidnosti in nakup dodatnih količin plina izven trga EU. Po predlogu bodo upravičena do poroštva v višini 80 odstotkov obveznosti iz naslova najetih kreditov za cenovno ščitenje poslov z električno energijo in nakupa plina, vendar prvi do skupne višine 800 milijonov evrov glavnic, zadnja dva pa do pol manj.

Predlog novele zakona o oskrbi s plini prinaša dodatno zaščito gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev. Odjemalcem v večstanovanjskih stavbah bo zagotovil enake pogoje, ne glede na to, ali so v individualnih stanovanjih ali v skupnih večstanovanjskih stavbah. Zagotovil jim bo tudi varnost glede dostopa do plina in jim omogočil, da si lahko plin zagotovijo po gospodinjski osnovni oskrbi, dobavitelji bodo dolžni cenike objaviti.