DZ skozi predlog proračuna za leto 2023

Za leto 2023 je primanjkljaj predviden v višini 1,52 milijarde evrov. To pomeni, da vlada ob 11,84 milijarde evrov prihodkov načrtuje za 13,36 milijarde evrov porabe. Zadnja številka je nekaj nižja od tiste, predvidene v predlogu sprememb proračuna za leto 2022, kar čudi marsikaterega poslanca.

Poslanka LMŠ Andreja Zabretje spomnila na pojasnilo finančnega ministra Andreja Širclja, da bo k znižanju porabe prispevalo zmanjšanje mase za plače kot posledice manjšega obsega covidnih dodatkov. "A ko nekomu nekaj daš, je po navadi to tudi težko vzeti," je dejala in opozorila na pred kratkim doseženi dogovor o zvišanju plač v zdravstvu in socialnem varstvu. Zmanjšanje izdatkov za plače v letu 2023 se ji zato ne zdi zelo verjetno.