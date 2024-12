DZ sprejel zakon o nadaljnjem delovanju Teša

Država bo za tri kurilne sezone zagotovila predvidoma 403,1 milijona evrov, od tega 323,9 milijona evrov nadomestila za kritje stroškov javne službe in 79,2 milijona evrov za odplačilo posojila za gradnjo Teša 6. V prvi sezoni je predvidenih skupno 164,1 milijona evrov, v drugi 151,7 milijona evrov in v tretji 87,3 milijona evrov.

Lastništvo Teša in Premogovnika Velenje, ki je odvisen od delovanja Teša, bo preneseno s Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) na državo, družbi pa bosta prešli v upravljanje Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Po zakonu bo Termoelektrarna Šoštanj (Teš) od 1. januarja 2025 do 30. aprila 2027 izvajala gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote za daljinsko ogrevanje občin Velenje in Šoštanj. To je po navedbah vlade edina možnost, da se Teš in Premogovnik Velenje izogneta insolvenčnim postopkom ter se tako ohranijo delovna mesta in vir toplote za 35.000 prebivalcev, javne ustanove in podjetja.

Teš bo veliko večino proizvedene elektrike prodal Borzenu, del pa na trgu. Če bodo razmere na trgu dopuščale, bo lahko obratoval z večjo močjo, kot je potrebna za proizvodnjo toplote, ter proizvajal več elektrike, s tem pa se bi znižala potreba po državnem nadomestilu.

Zakon naj bi dal Šaleški dolini čas, da najde alternativni vir ogrevanja. Distributer toplote, Komunalno podjetje Velenje, bo moral glede na zakonsko določilo do 1. junija 2025 objaviti razpis in do 1. januarja 2026 izbrati novega ponudnika toplote, ki bo moral dobavo vse potrebne toplote zagotoviti iz alternativnih proizvodnih virov.

Dolgoročne ukrepe za pravičen prehod iz premoga naj bi opredelila zakona o zapiranju Premogovnika Velenje in o prestrukturiranju premogovne regije.

Koalicija je ob opozarjanju na domnevno napačne odločitve in korupcijo pri gradnji šestega bloka Teša dejala, da je ta zakon najmanj slaba možnost. Stroški bodo visoki, a je treba pomagati ljudem, ohraniti vir ogrevanja in delovna mesta, so poudarjali.

Opozicija je medtem menila, da zakon težave ne rešuje na pravi način. Dvomili so o predpostavkah prihodnjega delovanja Teša in cen elektrike ter menili, da bi bilo bolje Teš dokapitalizirati, ne pa prenesti s HSE na državo, in pri Evropski komisiji doseči odpustke pri emisijskih kuponih.