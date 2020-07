DZ za nova nadzornika SDH potrdil Ivana Simiča in Boža Emeršiča

DZ je Simiča in Emeršiča imenoval za nadzornika SDH s petletnim mandatom. Za imenovanje sta potrebovala najmanj 46 glasov, dobila pa sta jih 49. Proti so glasovali vsi navzoči poslanci opozicijskih LMŠ, SD, Levice in SAB.

Sporen se jim je zdel predvsem Simič, ki mu po besedah Andreje Zabret(LMŠ) primanjkuje osebne integritete in poslovne etičnosti. "Ivan Simič je človek, ki želi uvesti davčno amnestijo, ki razmišlja o tem, kako bi legaliziral denar, do katerega so posamezniki prišli na nelegalen način," je dejala. Ob tem je spomnila, da smo lahko ob razkritju t. i. rajskih dokumentov s strani časnikaDelobrali, da je v davčnih postopkih zastopal rekorderja med davčnimi dolžniki do Finančne uprave RS.

Simič je sicer davčni strokovnjak, nekdanji prvi mož takrat še davčne uprave, v zadnjem času pa je aktiven tudi v svetovalni skupini vlade za pripravo protikoronskih ukrepov in vodi strateški svet za debirokratizacijo.

Emeršič pa je nekdanji dolgoletni predsednik uprave zavarovalnice Grawe, v času ministrovanja Andreja Bertonclja pa je nekaj časa služboval tudi na finančnem ministrstvu.

Imenovanje dveh novih nadzornikov je bilo potrebno, ker se bo 17. julija iztekel mandat nadzornikomaDušku Kosu in Damjanu Beliču.Poleg njiju sta v nadzornem svetu SDH še predsednicaKarmen Dietner z mandatom do konca leta 2023 ter Igor Kržan in Janez Vipotnik z mandatom do sredine oz. konca leta 2022.

Ena prvih pomembnih nalog Simiča, Emeršiča in ostalih nadzornikov bo imenovanje novega predsednika uprave SDH s polnim mandatom. Gabrijel Škof je namreč pred kratkim odstopil s položaja, vodenje holdinga pa je začasno prevzel Kržan.