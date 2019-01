V toni pametnih telefonov stokrat več zlata kot v toni zlate rude

E-odpadki so v osnovi vse naprave, ki za delovanje uporabljajo elektriko ali baterijo (od električnih zobnih ščetk, pametnih telefonov, računalnikov, tablic do televizorjev ...), ki so odslužile svojemu namenu in njihove komponente. In medtem ko količina teh odpadkov dosega zaskrbljujoče količine, ima le malo držav strategijo, kako se z njimi spoprijeti.

Svet, ki se trenutno osredotoča na boj proti dizelskemu gorivu in podobnim "okoljskim grešnikom", namreč pozablja, da inovacije ne ustvarjajo le prednosti, ampak sčasoma tudi nove okoljske izzive - ki bodo najbrž še večji od tistih, ki jih imamo pred seboj danes. Na to opozarjajo tudi razpravljavci letošnjegaforuma v Davosu, ki so sicer prav okoljske izzive uvrstili med največje grožnje sodobnega sveta.

E-odpadki se ustvarjajo na vseh nivojih - od posameznikov, preko gospodarstva do z državo povezanih uradov. Vsebujejo tudi snovi kot so zlato, baker in nikelj, celo paladij in indij. Gre za materiale, ki jih je mogoče reciklirati ali drugače ponovno uporabiti. Težava pa je, kako to storiti. Elektronske naprave so namreč kompleksni produkti, v katerih je lahko 1000 različnih snovi.

Kot pravi poročilo, ki je nastalo ob letošnjem foruu v Davosu - e-odpadki trenutno predstavljajo "šele" okoli dva odstotka odpadkov, a na drugi strani pomenijo 70 odstotkov potencialnij nevarnih odpadkov, ki končajo na deponijah. V kompleksnih elektronskih napravah je tudi po 60 snovi, ki jih lahko najdemo v periodnem sistemu.

Po podatkih globalnega monitorja za e-odpadke, je bilo leta 2016 ustvarjenih 44,7 milijonov ton e-odpadkov. Polovica je bila ustvarjena v ZDA in Evropi. In polovico teh odpadkov so ustvarili posamezniki in gospodinjstva s tem, ko so bile odvržene naprave za osebno rabo - računalniki, zasloni, tablice, pametni telefoni ...

Kaj takšne količine pomenijo v praksi? Njihova teža je enaka teži 125.000 potniških letal. Ali 4.500 Eifflovim stolpom. Ali pa območju v velikosti Manhattna.