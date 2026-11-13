Easyjet ob prevzemu Adrie Tehnike napoveduje nove naložbe

Prevzem temelji na dolgoletnem sodelovanju med družbama, je poudarila Sophie Dekkers, glavna operativna direktorica Easyjeta. "Ekipa v Ljubljani že vrsto let skrbi za vzdrževanje naših letal ter si je s svojim strokovnim znanjem in visoko kakovostjo opravljenega dela ustvarila odličen ugled," je povedala. Z vključitvijo tega vzdrževalnega centra bodo po njenih besedah dodatno okrepili lastne zmogljivosti za vzdrževanje letal, hkrati pa v Sloveniji ohranili več kot 250 visoko usposobljenih sodelavcev ter ustvarili priložnosti za prihodnje naložbe in rast. "Ta prevzem potrjuje našo dolgoročno zavezanost Sloveniji. Veselimo se, da bomo tudi v prihodnje prispevali k razvoju slovenskega letalskega sektorja, letalske povezljivosti in gospodarstva," je dodala.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Slovesnost ob Easyjetovem prevzemu Adria Tehnike Bobo

Slovesnost ob Easyjetovem prevzemu Adria Tehnike Bobo

Slovesnost ob Easyjetovem prevzemu Adria Tehnike Bobo

Slovesnost ob Easyjetovem prevzemu Adria Tehnike Bobo

Slovesnost ob Easyjetovem prevzemu Adria Tehnike Bobo

Slovesnost ob Easyjetovem prevzemu Adria Tehnike Bobo

Slovesnost ob Easyjetovem prevzemu Adria Tehnike Bobo













Direktorica Adrie Tehnike Barbara Perko Brvar je vključitev v skupino Easyjet izpostavila kot pomemben mejnik in novo poglavje razvoja. "To nam prinaša nove priložnosti za nadaljnjo rast, razvoj naših storitev in krepitev položaja v mednarodni letalski industriji," je dejala. Adria Tehnika po njenih besedah že deset let zagotavlja vzdrževalne storitve za Easyjetovo floto, v tem času pa je uspešno opravila vzdrževalna dela na več kot 200 letalih te letalske družbe. Dogodka se je udeležil tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je prevzem označil kot pomembno priznanje slovenskemu znanju, strokovnosti in kakovosti dela zaposlenih, ki so skozi desetletja gradili zaupanje mednarodnih partnerjev. "Slovenija s tem ohranja dejavnost z visoko dodano vrednostjo ter odpira nove priložnosti za razvoj in zaposlovanje," je dejal.

Sophie Dekkers, Jernej Vrtovec in Barbara Perko Brvar FOTO: Bobo