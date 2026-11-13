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Gospodarstvo

Easyjet ob prevzemu Adrie Tehnike napoveduje nove naložbe

Brnik, 13. 11. 2026 21.20 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Slovesnost ob Easyjetovem prevzemu Adria Tehnike

Britanski nizkocenovni prevoznik Easyjet, ki je oktobra prevzel podjetje za vzdrževanje letal Adria Tehnika s sedežem na brniškem letališču, je prevzem obeležil še uradno. Kot je na dogodku na Brniku poudarila glavna operativna direktorica Easyjeta Sophie Dekkers, načrtujejo nove naložbe, ki bodo ustvarile dodatne priložnosti za rast.

Prevzem temelji na dolgoletnem sodelovanju med družbama, je poudarila Sophie Dekkers, glavna operativna direktorica Easyjeta. "Ekipa v Ljubljani že vrsto let skrbi za vzdrževanje naših letal ter si je s svojim strokovnim znanjem in visoko kakovostjo opravljenega dela ustvarila odličen ugled," je povedala.

Z vključitvijo tega vzdrževalnega centra bodo po njenih besedah dodatno okrepili lastne zmogljivosti za vzdrževanje letal, hkrati pa v Sloveniji ohranili več kot 250 visoko usposobljenih sodelavcev ter ustvarili priložnosti za prihodnje naložbe in rast.

"Ta prevzem potrjuje našo dolgoročno zavezanost Sloveniji. Veselimo se, da bomo tudi v prihodnje prispevali k razvoju slovenskega letalskega sektorja, letalske povezljivosti in gospodarstva," je dodala.

Direktorica Adrie Tehnike Barbara Perko Brvar je vključitev v skupino Easyjet izpostavila kot pomemben mejnik in novo poglavje razvoja. "To nam prinaša nove priložnosti za nadaljnjo rast, razvoj naših storitev in krepitev položaja v mednarodni letalski industriji," je dejala.

Adria Tehnika po njenih besedah že deset let zagotavlja vzdrževalne storitve za Easyjetovo floto, v tem času pa je uspešno opravila vzdrževalna dela na več kot 200 letalih te letalske družbe.

Dogodka se je udeležil tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je prevzem označil kot pomembno priznanje slovenskemu znanju, strokovnosti in kakovosti dela zaposlenih, ki so skozi desetletja gradili zaupanje mednarodnih partnerjev. "Slovenija s tem ohranja dejavnost z visoko dodano vrednostjo ter odpira nove priložnosti za razvoj in zaposlovanje," je dejal.

Sophie Dekkers, Jernej Vrtovec in Barbara Perko Brvar
Sophie Dekkers, Jernej Vrtovec in Barbara Perko Brvar
FOTO: Bobo

Temu mora po njegovih besedah slediti tudi ustrezna infrastruktura. "Na ministrstvu si zato prizadevamo za čimprejšnje sprejetje državnih prostorskih načrtov za razvoj letališč v Ljubljani in Mariboru, na Brniku pa med drugim predvidevamo širitev obstoječih in gradnjo novih hangarjev," je povedal.

Adria Tehnika zemljišče za nov hangar že ima. V podjetju upajo, da bodo imeli kmalu vse pogoje za gradnjo objekta, ki bi pomembno prispeval k nadaljnjemu razvoju poslovanja, je povedala Perko Brvarjeva.

Britanski nizkocenovni prevoznik, ki je v Sloveniji prisoten od leta 2004, Ljubljano povezuje z londonskim letališčem Gatwick, Manchestrom, Edinburgom in Berlinom, prejšnji mesec pa je vzpostavil še novo povezavo z londonskim letališčem Luton. Kot poudarjajo pri prevozniku, je prevzem Adrie Tehnike del njihove širše strategije, s katero želijo bistvene zmogljivosti za vzdrževanje letal prenesti pod svoje okrilje ter si tako zagotoviti večjo odpornost poslovanja, boljši nadzor in dolgoročne zmogljivosti za podporo svoji floti.

Adria Tehnika je bila po privatizaciji leta 2015 do junija 2024 v lasti poljske skupine Avia Prime, nato pa je prešla pod investicijsko družbo Hartenberg Holding. Decembra lani se je za prevzem Adrie Tehnike s češkim skladom dogovoril Easyjet.

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