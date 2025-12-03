Easyjet v prevzem podjetja Adria Tehnika

Adria Tehnika s približno 250 zaposlenimi ima na Brniku hangarje s petimi vzdrževalnimi linijami.

Prevzem je še vedno predmet regulatornih odobritev, zaključek pa v Easyjetu pričakujejo v začetku prihodnjega leta. Ob tem načrtujejo dolgoročne investicije v podjetje in njegovo širitev, so sporočili.

Sedež podjetja bo po prevzemu ostal v Sloveniji, še naprej pa ga bo vodila glavna izvršna direktorica Barbara Perko Brvar. Ta je v odzivu izrazila zadovoljstvo, da so Britanci podjetje prepoznali kot strateško naložbo.