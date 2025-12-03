Easyjet v prevzem podjetja Adria Tehnika

Adria Tehnika s približno 250 zaposlenimi ima na Brniku hangarje s petimi vzdrževalnimi linijami.
Prevzem je še vedno predmet regulatornih odobritev, zaključek pa v Easyjetu pričakujejo v začetku prihodnjega leta. Ob tem načrtujejo dolgoročne investicije v podjetje in njegovo širitev, so sporočili.
Sedež podjetja bo po prevzemu ostal v Sloveniji, še naprej pa ga bo vodila glavna izvršna direktorica Barbara Perko Brvar. Ta je v odzivu izrazila zadovoljstvo, da so Britanci podjetje prepoznali kot strateško naložbo.
"Z Adrio Tehniko sodelujemo že skoraj desetletje in smo jim do sedaj zaupali več kot 200 obsežnih vzdrževalnih del na naši floti letal Airbus," pa je dejal direktor vzdrževanja pri Easyjetu Brendan McConnellogue.
Adria Tehnika je sicer od lanskega junija v lasti češke investicijske družbe Hartenberg Holding, za katero stoji nekdanji češki premier in zmagovalec letošnjih volitev Andrej Babiš.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.