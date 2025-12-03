Svetli način
Gospodarstvo

Easyjet v prevzem podjetja Adria Tehnika

Brnik, 03. 12. 2025 13.56 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
9

Britanska nizkocenovna družba Easyjet prevzema vzdrževalno podjetje Adria Tehnika, ki ima sedež na Brniku. Ta že več let servisira Easyjetovo floto Airbusov A320.

Adria Tehnika s približno 250 zaposlenimi ima na Brniku hangarje s petimi vzdrževalnimi linijami.

Prevzem je še vedno predmet regulatornih odobritev, zaključek pa v Easyjetu pričakujejo v začetku prihodnjega leta. Ob tem načrtujejo dolgoročne investicije v podjetje in njegovo širitev, so sporočili.

Sedež podjetja bo po prevzemu ostal v Sloveniji, še naprej pa ga bo vodila glavna izvršna direktorica Barbara Perko Brvar. Ta je v odzivu izrazila zadovoljstvo, da so Britanci podjetje prepoznali kot strateško naložbo.

Easyjet na Brniku.
Easyjet na Brniku. FOTO: Miro Majcen

"Z Adrio Tehniko sodelujemo že skoraj desetletje in smo jim do sedaj zaupali več kot 200 obsežnih vzdrževalnih del na naši floti letal Airbus," pa je dejal direktor vzdrževanja pri Easyjetu Brendan McConnellogue.

Adria Tehnika je sicer od lanskega junija v lasti češke investicijske družbe Hartenberg Holding, za katero stoji nekdanji češki premier in zmagovalec letošnjih volitev Andrej Babiš.

adria tehnika easyjet
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Divji petelin
03. 12. 2025 15.25
Ja da pa so čehi lastniki pa se širśe ni vedelo
ODGOVORI
0 0
jugatneme
03. 12. 2025 15.14
Mi svojih letal nimamo, tako smo lahko zadovoljni, da dobimo delo (servisiranje letal), vrhunsko storitev za zadovoljiv denar.
ODGOVORI
0 0
marker1
03. 12. 2025 15.10
-2
Vsaj nekaj dobrega v mandatu te vlade. Vse ostalo je bilo nazadovanje.
ODGOVORI
0 2
lipov list
03. 12. 2025 14.47
+5
je ostalo še kaj slovenskega?
ODGOVORI
6 1
pingvinislo5
03. 12. 2025 14.51
+10
trenutno je v češki lasti. torej glede 'slovenskega' lastništva ne bo sprememb.
ODGOVORI
10 0
bb5a
03. 12. 2025 14.43
+8
Kaj pa Boštjančič poreče na to? Najprej je potopil Adrio, sedaj pa še slovenijo...
ODGOVORI
10 2
Greznica
03. 12. 2025 15.19
+0
to ni res, daj pogooglaj vsaj ... Boštjančič je bil na Adrii 1 leto (2011-2012) naslednji je tisti ki je potopil Adrio (2012-2019), to je bil Mark Anžur in ne zavajaj!
ODGOVORI
1 1
Uporabnik1539232
03. 12. 2025 14.36
+7
Da bi bila pa naša, ne to pa ne.
ODGOVORI
7 0
Spark
03. 12. 2025 14.31
+13
Od nekdaj so veljali kot najboljši in najzaneslivejši vzdrževalci Airbusa,vsaj ena dobra novica..Tudi Turkiš air lines in Lufthansa so to govorili..👍
ODGOVORI
13 0
