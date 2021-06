EBRD Sloveniji napovedala petodstotno rast BDP

Kot je v najnovejši napovedi zapisala EBRD, je pandemija covida-19 lani znatno prizadela slovensko gospodarstvo, BDP se je zmanjšal za 5,5 odstotka. To je 2,5 odstotne točke bolje od njene jesenske ocene.

Ključna dejavnika za krčenje sta bila zasebna potrošnja in investicije, ki sta se zmanjšala za 9,7 in 4,1 odstotka. Zasebna potrošnja je bila v veliki meri povezana z izbruhi okužb s koronavirusom: v drugem četrtletju je na letni ravni upadla za 17,2 odstotka, v tretjem četrtletju je skoraj popolnoma okrevala, nato pa se v zadnjem četrtletju skrčila za 14,4 odstotka.

Slovenija kot majhno odprto gospodarstvo, močno integrirano v svetovne vrednostne verige, je občutila tudi šoke v mednarodni trgovini, čeprav je izvoz blaga do konca leta že okreval. Izvoz nadaljuje z rastjo tudi letos, v prvem četrtletju se je na letni ravni povečal za štiri odstotke in podprl 1,6-odstotno letno rast BDP. Medtem izvoz storitev ostaja znatno pod predpandemično ravnjo. Do konca lanskega leta je hitro okrevala tudi investicijska dejavnost.