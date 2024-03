'ECB bo obrestne mere verjetno znižala spomladi'

Ta korak bo po njegovih besedah nedvomno odvisen od podatkov, vendar je ob tem izrazil prepričanje, da so se obeti glede tega izboljšali.

Da je znižanje obrestnih mer vse bližje, je v podkastu Table Today danes namignil tudi predsednik nemške centralne banke Bundesbank Joachim Nagel . "Naj povem tako ... povečuje se verjetnost, da bi lahko prišlo do znižanja obrestne mere še pred poletnimi počitnicami," Nagla povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Villeroy de Galhau je v pogovoru povedal, da med guvernerji ECB obstaja "široko soglasje" glede prihajajočega znižanja obrestnih mer. Dejal je, da je ECB vse bolj prepričana, da se bo do naslednjega leta inflacija vrnila na dva odstotka.

"Zdi se mi zelo verjetno, da bo prvo znižanje obrestnih mer spomladi," je Francois Villeroy de Galhau dejal v pogovoru za televizijsko postajo BFM Business . ECB bi šla tako lahko po njegovi oceni v spremembo denarne politike med aprilom in 21. junijem.

Osrednja obrestna mera trenutno pri 4,5 odstotka

Svet ECB skladno s pričakovanji v četrtek četrtič zapored ni spremenil osrednjih obrestnih mer za območje z evrom, potem ko jih je v rekordnem nizu zaostrovanja denarne politike od julija 2022 do oktobra lani dvignil desetkrat zapored.

Osrednja obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja tako ostaja pri 4,50 odstotka in s tem najvišje od časa pred zadnjo finančno in gospodarsko krizo. Depozitna obrestna mera, po kateri banke nalagajo sredstva pri centralnih bankah območja z evrom, pa se ni premaknila s štirih odstotkov in s tem z najvišje ravni od uvedbe evra leta 1999. Obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila medtem ostaja pri 4,75 odstotka.

Med analitiki sicer prevladuje mnenje, da obrata v denarni politiki ni pričakovati pred junijem.

Predsednica ECB Christine Lagarde je novinarjem v četrtek po seji sveta povedala, da razprave o nižanju obrestnih mer že zdaj ni bilo, so pa člani sveta sprožili razpravo o tem, kdaj bi bilo najbolje začeti rahljati denarno politiko. A za to potrebujejo veliko več podatkov, ki jih bodo dobili v naslednjih mesecih, je dejala. "Več bomo vedeli aprila, še bistveno več pa junija," je dodala.

ECB je danes objavila najnovejše napovedi glede inflacije in gospodarske rasti. Oboje je za tekoče leto popravila navzdol.

Če je decembra lani za 2024 napovedovala povprečno letno inflacijo v višini 2,7 odstotka, v 2025 in 2026 pa 2,1 in 1,9 odstotka, je zdaj napoved za letos popravila na 2,3 odstotka, za prihodnji dve leti pa na 2,0 in 1,9 odstotka.

Gospodarska rast naj bi medtem namesto 0,8 odstotka letos dosegla 0,6 odstotka. V prihodnjih dveh letih naj bi nato pospešila na 1,5 oz. 1,6 odstotka.