Bo Jazbec postal prvi Slovenec v izvršilnem odboru Evropske centralne banke?

S tem ko so v odboru že zastopane štiri največje evropske ekonomije, prosto mesto Merscha predstavlja redko priložnost, da si mesto zagotovijo manjše države, poroča Bloomberg . Trenutno se večja podpora po poročanju Reutersa obeta Nizozemcu. Novega člana bodo izbrali finančni ministri evroobmočja predvidoma 5. oktobra. Sledi zaslišanje pred Evropskim parlamentom, ki pa kandidata ne more blokirati, uradno pa bo potrjen na zasedanju voditeljev Evropske unije decembra.

Člani izvršilnega odbora so poleg Merscha še predsednica ECB Christine Lagarde , podpredsednik ECB Luis de Guindos , Irec Philip Lane , Nemka Isabel Schnabel in Italijan Fabio Panetta .

Nacionalni preiskovalni urad je konec leta 2018 zaključil preiskavo domnevnih nepravilnosti pri sanaciji in ovadil nekdanje vodilne na Banki Slovenije, tudi guvernerja Boštjana Jazbeca. A celotna zadeva po vseh teh letih še vedno ni prišla do sodišča.

Mandat Jazbeca v Banki Slovenije: sanacija bank in kriminalistične preiskave

Elderson, izvršni direktor za nadzor v nizozemski centralni banki, bi v primeru izbora postal drugi Nizozemec na tem položaju.

ECB je centralna banka 19 držav Evropske unije, ki so sprejele evro. Najvišji organ odločanja je Svet ECB, ki ga sestavljata šestčlanski izvršilni odbor in guvernerji nacionalnih centralnih bank iz 19 držav evroobmočja. Evropska centralna banka oblikuje in vodi monetarno politiko evroobmočja.

Člani izvršilnega odbora imenovani za osemletni mandat, ki ga ni mogoče podaljšati, obenem pa pridobijo tudi imuniteto.