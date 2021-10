ECB kljub visoki inflaciji predvidoma brez sprememb denarne politike

Neto nakupe vrednostnih papirjev v okviru programa ob pandemiji (PEPP) v skupnem obsegu 1850 milijard evrov naj bi ECB izvajala še vsaj do konca marca prihodnje leto. Je pa na septembrski seji svet ob tem ugotavljal, da je mogoče ugodne pogoje financiranja ohranjati z nekoliko manjšim obsegom neto nakupov.

Po ocenah strokovnjakov na tokratni seji sicer še ne gre pričakovati konkretnejših odločitev. Te naj bi člani sveta odložili do decembra, ko bodo znane nove gospodarske in inflacijske napovedi ECB.

Finančni trgi bodo vseeno nestrpno pričakovali kakršne koli namige, povezane z inflacijo in posledično gibanjem obrestih mer in obsegom stimulativnega programa. Cene v območju z evrom so septembra na letni ravni porasle za 3,4 odstotka, kar je najvišja raven zadnjih 13 let.