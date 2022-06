ECB na izrednem zasedanju zaradi razmer na trgih

Po objavi informacije o izrednem zasedanju osrednjega organa evrske denarne politike so se razmere na sekundarnem trgu državnega dolga malenkost umirile. Donos do dospetja na italijanske obveznice je zdrsnil na 3,89 odstotka, na španske na 3,08 odstotka, na portugalske na 2,90 odstotka, na slovenske pa na 2,84 odstotka.

V Svetu ECB ob začetku zaostrovanja denarne politike, kar v centralni banki imenujejo normalizacija po letih kriznega delovanja, prihaja do vnovičnih nesoglasij med bolj severnimi in finančno stabilnejšimi evrskimi državami in ranljivejšimi članicami na obrobju. Medtem ko si prve želijo pospešeno zaostrovanje denarne politike za brzdanje inflacije, bi druge raje videle bolj postopne korake, saj se bojijo pritiska na trg državnega dolga in finančno stabilnost.

Francoski finančni minister Bruno Le Maire je Svet ECB pozval, naj pri dvigovanju obrestnih mer ne bo "brutalen". ECB po njegovih besedah ne bi smela gospodarskih subjektov negativno presenečati, saj bi to potem lahko ustvarilo nove težave. Denarna politika naj se izvaja "postopno in z dolgoročnim pogledom", je dejal ob robu dogodka za startupe v Parizu.