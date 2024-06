ECB naj bi prvič po dveh letih znižal obrestno mero

Svet ECB je od julija 2022 do lanskega oktobra v rekordnem ciklu zaostrovanja denarne politike desetkrat zapored dvignil osrednje evrske obrestne mere. Od takrat naprej jih je puščal nespremenjene.

Depozitna obrestna mera, po kateri banke nalagajo sredstva pri centralnih bankah območja z evrom, naj bi se tako premaknila z rekordnih štirih odstotkov, kar je najvišja raven od uvedbe evra leta 1999, na 3,75 odstotka, poroča Guardian.

Kot dodajajo, na denarnih trgih s 93-odstotno gotovostjo pričakujejo nižanje obrestnih mer. Podobno meni tudi 82 ekonomistov, ki jih je Reuters anketiral pretekli teden, da je zadeva praktično že odločena, pa naj bi namignilo tudi več virov iz same ECB.

Če se bo to res zgodilo, bo ECB med prvimi velikimi centralnimi bankami, ki so se odločile za ta korak. Švicarska je, na primer, obrestne mere znižala marca, tokrat naj bi jih poleg ECB tudi kanadska, medtem ko v Veliki Britaniji in ZDA ostajajo previdni in podobnega ukrepa še nekaj mesecev ne gre pričakovati.

Vprašanje pa je, kakšne odločitve bo ECB sprejemala v nadaljevanju. Na zadnji seji so poudarili, da bodo obrestne mere ostale dovolj restriktivne tako dolgo, kot bo treba, a hkrati že nakazali tokratni padec. Cilj ostaja inflacijo v evroobmočju približati dvema odstotkoma. Ta se je maja sploh prvič letos dvignila z 2,4 na 2,6 odstotka, a je še vedno daleč od 6,1 odstotka v enakem času lansko leto, zato naj odločitve o rahljanju politike obrestnih mer ne bi ogrozila.

Pri mednarodni skupini za finančne storitve Nomura celo pričakujejo, da bo v naslednjih 18 mesecih sledilo postopno padanje depozitne obrestne do 2,5 odstotka. V zadnji raziskavi, ki jo povzema Guardian, ocenjujejo, da bodo trem padcem za 0,25 odstotka v tem letu v naslednjem sledili še trije.