ECB opozarja na ozka grla v dobavnih verigah in višje cene energije

Kratkoročna tveganja za finančno stabilnost na območju z evrom so se zmanjšala, a niso izginila v celoti, v mesečnem poročilu ugotavlja Evropska centralna banka (ECB). Med problematičnimi vidiki izpostavlja ozka grla v dobavnih verigah in zviševanje cen energije, ki bi lahko upočasnili gospodarsko okrevanje in poslabšali inflacijske obete.

Gospodarsko okrevanje na območju z evrom je zmanjšalo kratkoročna tveganja za finančno stabilnost, ki so povezana s pandemijo covida-19, je na spletni strani danes zapisala ECB. Ranljivost pa se na drugi strani povečuje zaradi napihnjenih vrednosti v nekaterih tržnih segmentih, povišanih ravni javnega in zasebnega dolga ter povečanega prevzemanja tveganj v nebančnem sektorju. "Tveganja, ki izhajajo iz pandemije, niso povsem izginila, tudi zato, ker cepljenje v številnih delih sveta še vedno napreduje počasi, medtem ko pritiski na globalne dobavne verige in visoke cene energije predstavljajo nove izzive za zmožnost okrevanja in inflacijske obete," je zapisal podpredsednik ECB Luis de Guindos. icon-expand Evropska centralna banka FOTO: Shutterstock ECB med drugim opaža še naprej relativno nizko število propadlih podjetij. Izpostavlja ranljivost na trgih stanovanjskih nepremičnin, zlasti v državah, v katerih so bile te prisotne že pred pandemijo covida-19. Povečuje se zanimanje vlagateljev za bolj tvegane segmente finančnih trgov, denimo za trg kriptovalut. Nebančni sektor, ki vključuje investicijske sklade, zavarovalnice in pokojninske sklade, še naprej povečuje izpostavljenost do podjetniških dolžniških papirjev z nižjimi bonitetnimi ocenami. Če bi se pogoji v korporativnem sektorju poslabšali, bi bili lahko ti akterji zato izpostavljeni velikim izgubam, svari ECB. Med rešitvami ECB med drugim predlaga ustrezne politike določenih držav na nepremičninskih trgih, treba bo tudi okrepiti regulatorni okvir za finančni sektor, je zapisala banka.