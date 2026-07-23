ECB pričakovano brez sprememb denarne politike

Medtem ko bo depozitna obrestna mera še naprej pri 2,25 odstotka, bosta obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila ostali pri 2,40 oziroma 2,65 odstotka.

"Obeti glede cen energentov so sicer zelo volatilni, vendar so trenutno blizu osnovnih junijskih projekcij strokovnjakov Evrosistema ter precej nad ravnijo, ki je bila zabeležena pred konfliktom na Bližnjem vzhodu," so ob tem zapisali v ECB. Negotovost po njihovih navedbah ostaja velika, inflacijski vpliv energetskega šoka pa se še ni pokazal v celoti.

Svet ECB zato natančno spremlja intenzivnost in trajanje šoka, pa tudi posredne in sekundarne učinke, so poudarili in dodali, da so odločeni izvajati denarno politiko tako, da se bo inflacija v srednjeročnem obdobju stabilizirala na ciljni dvoodstotni ravni.