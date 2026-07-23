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Gospodarstvo

ECB pričakovano brez sprememb denarne politike

Frankfurt, 23. 07. 2026 15.23 pred 17 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
STA Ne.M.
Sedež Evropske centralne banke v Frankfurtu

Svet Evropske centralne banke (ECB) skladno s pričakovanji trgov ni posegel v osrednje evrske obrestne mere. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, tako ostaja pri 2,25 odstotka, kjer so jo centralni bankirji z dvigom za 0,25 odstotne točke določili junija.

Denar
Denar
FOTO: Shutterstock

Medtem ko bo depozitna obrestna mera še naprej pri 2,25 odstotka, bosta obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila ostali pri 2,40 oziroma 2,65 odstotka.

"Obeti glede cen energentov so sicer zelo volatilni, vendar so trenutno blizu osnovnih junijskih projekcij strokovnjakov Evrosistema ter precej nad ravnijo, ki je bila zabeležena pred konfliktom na Bližnjem vzhodu," so ob tem zapisali v ECB. Negotovost po njihovih navedbah ostaja velika, inflacijski vpliv energetskega šoka pa se še ni pokazal v celoti.

Svet ECB zato natančno spremlja intenzivnost in trajanje šoka, pa tudi posredne in sekundarne učinke, so poudarili in dodali, da so odločeni izvajati denarno politiko tako, da se bo inflacija v srednjeročnem obdobju stabilizirala na ciljni dvoodstotni ravni.

Sedež Evropske centralne banke v Frankfurtu
Sedež Evropske centralne banke v Frankfurtu
FOTO: Profimedia

Kot so pojasnili, z današnjo odločitvijo ostajajo v dobrem položaju, da prebrodijo negotovost, ki jo je povzročil konflikt. O ustrezni naravnanosti denarne politike se bodo še naprej odločali na podlagi podatkov in na vsaki seji posebej. Tako bodo pri sklepih o obrestnih merah izhajali iz ocene inflacijskih obetov in z njimi povezanih tveganj, pri čemer bodo upošteval nove ekonomske in finančne podatke, dinamiko osnovne inflacije in intenzivnost transmisije denarne politike, so napovedali.

Znova so zagotovili tudi, da so v okviru svojega mandata pripravljeni prilagoditi vse instrumente za stabilizacijo inflacije in ohranitev nemotenega delovanja transmisije denarne politike. "Poleg tega je na voljo instrument za zaščito transmisije, katerega cilj je preprečiti neupravičeno, neurejeno tržno dinamiko, ki bi predstavljala resno grožnjo transmisiji denarne politike po vseh državah v evroobmočju, kar Svetu ECB omogoča, da učinkoviteje izpolnjuje mandat ohranjanja cenovne stabilnosti," so sklenili.

Predsednica ECB Christine Lagarde bo dodatne razloge za ohranitev denarne politike predstavila na novinarski konferenci.

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vlahov
25. 07. 2026 13.16
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