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Gospodarstvo

ECB s prvim dvigom obrestnih mer po septembru 2023

Frankfurt, 11. 06. 2026 14.20 pred 26 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Obrestna mera

Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes skladno s pričakovanji trgov zvišal osrednje evrske obrestne mere. Dvignil jih je za 0,25 odstotne točke. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, bo tako po novem pri 2,25 odstotka. Gre za prvi poseg v obresti po juniju lani in prvo zvišanje po septembru 2023.

Sedež Evropske centralne banke v Frankfurtu
Sedež Evropske centralne banke v Frankfurtu
FOTO: Profimedia

Medtem ko bo depozitna obrestna mera po novem pri 2,25 odstotka, bosta obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila pri 2,40 oziroma 2,65 odstotka. Nove obrestne mere bodo začele veljati 17. junija.

"Vojna na Bližnjem vzhodu ustvarja inflacijske pritiske, odločitev o zvišanju obrestnih mer pa je pravšnja tudi po več scenarijih, ki kažejo, kako bi se šok lahko razvijal in vplival na srednjeročne obete v evroobmočju," so odločitev za spremembe utemeljili v ECB.

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