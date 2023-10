Eden glavnih prevoznikov v Sloveniji 'čez noč' prodan Američanom

Arriva upravlja z avtobusi in vlaki v Veliki Britaniji, kjer je med glavnimi upravljavci ikoničnega dvonadstropnega rdečega avtobusa v britanski prestolnici, in še desetih drugih evropskih državah, tudi v Sloveniji.

Arriva Slovenija, ki se je v preteklih letih s prevzemi močno okrepila na slovenskem trgu, je poleg Nomaga glavni ponudnik avtobusnih prevozov v državi. Glede na podatke z njihove spletne strani ima 550 avtobusov in 950 zaposlenih.

Arriva postala tudi koncesionar za del Slovenije

Arriva Slovenija je tudi eden izmed štirih izbranih koncesionarjev, s katerimi je ministrstvo za okolje je septembra podpisalo pogodbe za izvajanje javne službe v linijskem prevozu potnikov. Nomago je bil izbran za izvajanje medkrajevnega avtobusnega potniškega prometa v savinjski, jugovzhodni, goriški, koroško, posavski, primorsko-notranjski in zasavski regiji. Podjetje Arriva bo izvajalo prevoze na področju gorenjske, podravske in obalno-kraške regije, Arriva in LPP sta izbrana koncesionarja za osrednjeslovensko regijo, Avtobusni promet Murska Sobota pa za pomursko.