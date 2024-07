Ehrana je nazaj, pokriti želijo tudi podeželje

Šubic je bil del ekipe, ki je vodila tako ehrano kot Glovo. Nato je z lastnimi prihranki odkupil blagovno znamko in jo na trg znova vrnil. Pri tem mu ob strani stojijo prijatelji in sodelavci, največ zagona so mu dali klici mnogih gostincev, pa tudi uporabnikov po vrnitvi originalne storitve ehrana.

Kot pravijo v podjetju, se po slabem mesecu negotovosti po odhodu enega izmed dveh ponudnikov storitve dostave na vso srečo niso uresničili črni scenariji monopolizacije slovenskega trga, kjer bi monopolist tako gostincem kot uporabnikom lahko začel zaostrovati pogoje sodelovanja in uporabe ter jih prilagajati svoji poslovni viziji: "V Slovenijo se je vrnila storitev, ki smo jo nekoč dobro poznali in cenili, saj smo jo tretirali za domače podjetje, ki so ga z znanjem in lastnimi viri razvili mladi inovativni posamezniki."

Novo podjetje vodi izkušena ekipa, ki je bila vrsto let dejavna na trgu dostave hrane. Poleg poudarka, da je ehrana slovensko podjetje, priložnost vidijo v prilagajanju spletne in mobilne aplikacije potrebam lokalnih gostincev in uporabnikov ter jo z njimi sooblikujejo. Pravijo, da imajo že zdaj največjo ponudbo za imetnike študentskih bonov, ter napovedujejo, da bodo poleg izvajanja izredno zanesljive storitve skrbeli za nizke cene dostave ob sočasni skrbi za pravične dolgoročne pogoje sodelovanja z gostinci ter ponudili največjo pokritost dostave hrane v Sloveniji.

Kot pravijo, je njihova vizija usmerjena v izgradnjo močne lokalne skupnosti in podporo domačim podjetjem, torej gradnjo in vzdrževanje odnosov z vsemi ključnimi deležniki.

Poslovni model za zdaj temelji na posredovanju naročil restavracij in lokalov z lastno dostavo. Nadaljnji koraki pa bodo odvisni od uspešnosti modela, rasti podjetja in finančnih zmožnosti ter razmer in zahtev trga. Kljub temu so cilje postavili zelo visoko. Z možnostjo dostav želijo pokriti čim več Slovenije, tudi podeželja. Do konca leta pričakujejo sto tisoč registriranih uporabnikov, več kot tisoč naročil dnevno in več kot 120 v storitev vključenih restavracij.