EIB bo predvidoma z 250 milijoni sofinancirala drugi tir

Evropska investicijska banka (EIB) je danes na svoji spletni strani objavila, da je projekt drugi tir, nove železniške proge Divača–Koper, uvrstila na seznam projektov, ki jih bo financirala. Predvidena višina financiranja, gre sicer za posojilo, je 250 milijonov evrov.

Na Evropsko investicijsko banko so konec maja 2018 posredovali vlogo za odobritev 250 milijonov evrov posojila družbi 2TDK. Sledila so pogajanja med oktobrom lani in januarjem letos, na podlagi katerih bo EIB projekt dokončno ocenila in ga predvidoma aprila uvrstila v potrditev upravnemu odboru banke.

Spomnimo, da je januarja vlada soglasno potrdila investicijski program za drugi tir, postalo pa je tudi jasno, da bo projekt stal slabe 1,2 milijarde evrov.

Predvideni znesek naj bi bil zelo natančno razdelan, je takrat trdila ministrica Bratušek. Prav tako so že takrat za financiranje projekta predvideli posojila, in sicer 250 milijonov evrov od mednarodnih finančnih institucij in SID banke in 167 milijonov evrov od komercialnih bank.